Zuwachs für die finnische Langlauf-Familie. Kerttu Niskanen und Juho Mikkonen werden erstmals Eltern.

Darum gehts Kerrtu Niskanen und Juho Mikkonen werden erstmals Eltern

Das finnische Langlauf-Paar teilt die schönen Neuigkeiten auf Instagram

Niskanen hat erst im September ihre Karriere beendet

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Februar bejubelte Kerttu Niskanen (38) mit der Staffel über viermal 7,5 Kilometer Olympia-Bronze. Gut ein halbes Jahr später hat die Finnin einen Schlussstrich unter ihre Langlauf-Karriere gezogen. Und nun, kurz bevor die neue Saison beginnt, überrascht sie mit schönen Neuigkeiten.

Sie und ihr Ehemann Juho Mikkonen (35), ebenfalls ein ehemaliger finnischer Langläufer, werden Eltern. «Ein Geheimnis, so klein wie ein ganzes Leben», schreibt das Paar auf Instagram. Dazu postet es ein Foto, auf dem Niskanen ihren Mann umarmt und hinter seinem Rücken zwei Babyschühchen hält.

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Zahlreiche Gratulationen sammeln sich unter dem Beitrag. Eine der ersten, die einen Kommentar dalassen, ist die Schweizer Ex-Langläuferin Laurien van der Graaff (39). «Herzlichen Glückwunsch!», schreibt sie zusammen mit drei Herz-Emojis. Auch weitere Ex-Konkurrentinnen und ehemalige Teamkolleginnen schliessen sich an.

Hochzeit nach zehn Jahren Verlobung

Niskanen stand 357-mal im Weltcup am Start und ist 36-mal aufs Podest gelaufen (neun Siege). An Olympischen Spielen gewann sie zweimal Silber und dreimal Bronze, mit der Staffel gab es zudem zweimal WM-Bronze. Ihr Ehemann kommt auf 72 Einsätze im Weltcup, aufs Podest hat es Mikkonen nie geschafft.

Das finnische Wintersport-Traumpaar geht schon seit Jahren gemeinsam durchs Leben. Im August 2020 haben Niskanen und Mikkonen geheiratet. Damals verrieten die beiden, dass sie zehn Jahre nach der Verlobung Ja zueinander gesagt haben. Nun wird ihre Liebe mit dem Baby-Glück gekrönt.