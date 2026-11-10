Biathlon-Paar verzückt mit süssen Baby-News

Erst Anfang Jahr hat Franziska Preuss ihre erfolgreiche Biathlon-Karriere beendet. Nun beginnt für sie ein neues Kapitel. Sie verkündet mit ihrem Partner schöne Neuigkeiten.

Darum gehts Franziska Preuss und Simon Schempp erwarten Nachwuchs

Das Biathlon-Paar teilt die Baby-News auf Instagram

Beide haben an Grossanlässen zahlreiche Medaillen gewonnen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Februar hat Franziska Preuss (32) mit der Mixed-Staffel Olympia-Bronze gewonnen. Es war der krönende Abschluss ihrer Biathlon-Karriere, denn nach den Spielen ist die Deutsche zurückgetreten.

Bevor ihre ehemaligen Teamkolleginnen und Konkurrentinnen in die neue Saison starten, teilt die Ex-Biathletin nun schöne Neuigkeiten. «Die Vorfreude könnte kaum grösser sein», schreibt sie auf Instagram zu einem Schnappschuss, der sie mit ihrem Partner Simon Schempp (37), ebenfalls ein ehemaliger Biathlet, zeigt. Dabei liegen die Hände der beiden auf Preuss' Bauch. Das Paar erwartet Nachwuchs. Wie den Hashtags zu entnehmen ist, dürfte das Baby im Februar das Licht der Welt erblicken.

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Glückwünsche aus der Biathlon-Szene lassen nicht lange auf sich warten. «Der nächste Biathlon-Nachwuchs», schreibt Franziska Hildebrand (39). Und fügt an: «Meine zwei kommen gern zum Spielen.» Auch Denise Hermann (37), Lisa Vittozzi (31) oder Dorothea Wierer (36) freuen sich mit.

Durch den Sport die Liebe gefunden

Preuss und Schempp sind seit zehn Jahren ein Paar, haben sich durch den Biathlon-Sport kennengelernt. Beide waren äusserst erfolgreich. Preuss hat bei Grossanlässen insgesamt 13 Medaillen gewonnen, neben zweimal Olympia-Bronze gewann sie unter anderem auch zweimal WM-Gold (2015 mit der Staffel und 2025 in der Verfolgung).

Schempp hat seine Karriere bereits im Januar 2021 beendet. Er bejubelte elfmal Edelmetall an Grossanlässen, darunter Olympia-Gold (2014 in der Staffel) und vier WM-Titel (2010 in der Mixed-Staffel, 2015 in der Staffel sowie 2017 in der Mixed-Staffel und im Massenstart). Nun freuen sich die beiden auf ein neues Abenteuer abseits des Sports.