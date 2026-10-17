Vor wenigen Wochen hat Christian Eriksen seinen Vertrag mit Wolfsburg aufgelöst. Nun gibts schöne Neuigkeiten von ihm. Der Däne ist erneut Vater geworden.

Darum gehts Christian Eriksen ist zum dritten Mal Vater geworden

Die Neuigkeiten teilt er kurz nach einem erneuten Kollaps

Erst Ende September hat er seinen Vertrag mit Wolfsburg aufgelöst

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ende September hat Christian Eriksen (34) seinen Vertrag bei Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg aufgelöst. Dieser wäre noch bis Ende Saison gültig gewesen. Begründet hat der dänische Fussballer den Entscheid unter anderem damit, mehr Zeit mit seiner Familie in der Heimat verbringen zu wollen.

Nun lüftet Eriksen das süsse Geheimnis, das für den Entscheid mitverantwortlich gewesen sein dürfte. Denn er ist erneut Papa geworden. «Unsere fünfköpfige Familie», schreibt Eriksen auf Instagram. Und postet dazu ein Foto, das seine Ehefrau Sabrina Kvist Jensen (32) mit dem Baby auf dem Arm sowie Sohn Alfred (8) und Tochter Ingrid (5) zeigt. Mehr Details zum jüngsten Familienmitglied verrät er nicht.

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Banger Moment im Sommer 2021

Eriksen und seine Frau haben sich 2012 kennen und lieben gelernt. Damals spielte er bei Ajax Amsterdam. Im Mai 2025 haben sie im engsten Kreis geheiratet. Neben all den schönen Momenten musste das Paar auch schon bange Situationen überstehen.

Im Juni 2021 sitzt Jensen auf der Tribüne, als ihr Mann während des EM-Spiels gegen Finnland (0:1) in der ersten Halbzeit auf dem Rasen einen Herzstillstand erleidet. Eriksen muss reanimiert werden – und denkt dennoch nicht an Rücktritt.

Mit einem eingesetzten Defibrillator setzt er seine Karriere fort. Erst vor wenigen Monaten bricht Eriksen erneut während eines Länderspiels zusammen, kurz darauf löst er den Vertrag mit Wolfsburg auf. Nun konzentriert er sich stattdessen auf die Gesundheit und seine Familie.