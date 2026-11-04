Charles Leclerc und seine Ehefrau Alexandra schwelgen im Baby-Glück. Die beiden verkünden die Geburt ihres ersten Kindes.

Darum gehts Charles und Alexandra Leclerc sind Eltern geworden

Töchterchen Bianca hat am 3. November das Licht der Welt erblickt

Für die Geburt ist Leclerc nach dem GP Mexiko nach Monaco gereist

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Formel-1-Familie hat Zuwachs bekommen. Ferrari-Pilot Charles Leclerc (29) und seine Ehefrau Alexandra (25) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das Paar verkündet die Geburt von Tochter Bianca am Mittwochmittag auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mehr als ein Foto der warm eingepackten Beinchen und Füsschen gibt es allerdings nicht zu sehen. Neben dem Namen verraten die frischgebackenen Eltern nur noch das Geburtsdatum. Bianca hat am 3. November das Licht der Welt erblickt.

Am Sonntag noch ist Leclerc (190 GP-Starts, 9 Siege) beim GP von Mexiko als Vierter am Podest vorbeigeschrammt. Anstatt den Fokus auf den GP Brasilien (Sonntag, 18 Uhr) zu legen, hat der Vize-Weltmeister von 2022 die Heimreise nach Monaco angetreten, um die Geburt seiner Tochter nicht zu verpassen. Unter dem Beitrag sammeln sich die Gratulationen. «Herzlichen Glückwunsch an euch beide!! Wunderbare Nachrichten», schreibt etwa Leclercs Rennstall Ferrari. Der vierfache Weltmeister Max Verstappen (29, 251 GP-Starts, 73 Siege) gehört zu den Tausenden, die das Foto liken.

Verlobung und Hochzeit innert Monaten

Charles und Alexandra Leclerc sind seit 2023 offiziell ein Paar. Vor einem Jahr haben sie sich verlobt, im Februar folgte die Hochzeit. Frisch verheiratet sorgten sie damals in Monaco für Aufsehen, als sie mit einem Ferrari-Oldtimer die Strassen unsicher machten.

Nun krönt Töchterchen Bianca ihre Liebe. Lange geniessen kann Leclerc das Familienglück vorerst wohl nicht. Es ist davon auszugehen, dass er für den nächsten GP rechtzeitig nach Brasilien reisen wird. Zumindest hat er in den vergangenen Monaten mehrfach betont, dass er zwar so oft wie möglich Zeit daheim verbringen möchte, aber ein Rennen wolle er wegen des Familienglücks nicht verpassen.