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«Willkommen mein kleines Mädchen»
Ex-Fussball-Star schwelgt mit 53 zum vierten Mal im Baby-Glück

Robert Pirès hat Ende Oktober doppelt Grund zur Freude. Einerseits feiert er Geburtstag und andererseits gibts Familienzuwachs.
Publiziert: 14:25 Uhr
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Robert Pirès hat allen Grund zum Strahlen.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Robert Pirès ist zum vierten Mal Vater geworden
  • Seine Tochter hat kurz nach seinem Geburtstag das Licht der Welt erblickt
  • Aus einer früheren Beziehung hat der Ex-Welt- und Europameister schon drei Kinder
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Am 29. Oktober hat Robert Pirès seinen 53. Geburtstag gefeiert. Zwei Tage später darf er sich über ein besonderes Geschenk freuen. Wie der ehemalige französische Fussball-Star auf Instagram verkündet, ist er am 31. Oktober Vater geworden. «Willkommen mein kleines Mädchen», schreibt er und verrät, dass die Kleine den Namen Olivia trägt.

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Dazu postet Pirès nicht nur einen süssen Schnappschuss, auf dem er sachte das Babyhändchen hält, sondern auch ein Foto, das ihn mit seiner noch hochschwangeren Partnerin zeigt. Auf einem weiteren Bild ist zu sehen, wie er das Baby im Maxi-Cosi durch den Spitalgang trägt.

Langjährige Beziehung zerbrach 2024

Vater werden ist für Pirès keine neue Erfahrung. Im Gegenteil. Olivia macht ihn zum Vierfach-Papi. Seine drei anderen Kinder Naïa (21), Théo (18) und Alessio (15) stammen aus der Beziehung mit dem ehemaligen Model Jessica Lemarié (50). Diese ist 2024 nach über 20 gemeinsamen Jahren in die Brüche gegangen. Durch die Kinder sind die beiden aber nach wie vor eng verbunden, verbringen auch gemeinsam Ferien.

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Während seiner Karriere absolvierte Pirès 79 Partien (14 Tore) für die französische Nationalmannschaft. 1998 wurde er Weltmeister, zwei Jahre später Europameister. Auf Klubebene spielte der ehemalige Mittelfeldspieler unter anderem für den FC Metz (162 Spiele/43 Tore), Arsenal (189 Spiele/62 Tore) und Villarreal (103 Spiele/13 Tore). Titel hat er vor allem in England mit Arsenal gewonnen: zweimal Meister (2002 und 2004), zweimal den Community Shield (2002 und 2004) und dreimal den FA Cup (2002, 2003, 2005).

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