Julian Weigl und seine Frau Sarah Richmond haben Grund zur Freude. Wenige Monate nach einem traurigen Schicksalsschlag verkünden die beiden, dass sie erneut Eltern werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julian Weigl und Sarah Richmond erwarten ihr drittes Kind

Die schönen Neuigkeiten teilen sie wenige Monate nach einer Fehlgeburt

Die beiden sind seit ihrer Jugend ein Paar und haben schon zwei Töchter

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Schöne Neuigkeiten von Julian Weigl (31). Der deutsche Fussballer und seine Frau Sarah Richmond (29) werden zum dritten Mal Eltern. «Ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Hoffnung, ein ganz neues Kapitel», schreiben sie zu einem Video auf Instagram. In diesem strahlen sie im strömenden Regen unter Palmen. Weigl streichelt dabei mehrfach liebevoll den schon deutlich sichtbaren Babybauch seiner Frau.

Erst vor wenigen Monaten war die Gefühlslage bei den beiden noch anders. Bereits Anfang Jahr war Richmond schwanger – dieses Kind hat sie verloren. «Leider ist unsere Reise viel zu schnell vorbei, noch bevor wir unser Baby kennenlernen durften», schrieb sie damals auf Instagram. Dabei sprach sie nicht von einer gescheiterten Schwangerschaft. Stattdessen meinte Richmond: «Es ist unser Baby, das wir nie in den Armen halten werden.» Wenige Monate nach diesem Schicksalsschlag können die beiden wieder strahlen.

Weigl absolvierte von 2015 bis 2019 insgesamt 116 Partien für Borussia Dortmund. Danach zog es ihn zu Benfica Lissabon, ehe er von 2022 bis 2025 erneut in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach spielte. Kurz bevor Gerardo Seoane (47) als Trainer der Fohlen entlassen wurde, wechselte er im Sommer 2025 nach Saudi-Arabien zu Al-Qadsiah. 2016 war er zudem Teil des deutschen EM-Kaders.

Immer an seiner Seite: Richmond, die Radio- und Fernsehmoderatorin ist. Die beiden sind seit ihrer Jugend ein Paar. Er war 15 und sie 13, als sie sich kennenlernten. 2020 heirateten sie standesamtlich, zwei Jahre später folgte die grosse Hochzeitsfeier. Nun dürfen sich ihre beiden Töchter, die 2021 und 2024 das Licht der Welt erblickt haben, auf ein weiteres Geschwisterchen freuen.