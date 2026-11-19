Bevor die neue Saison beginnt, ist klar, dass eine Athletin nicht mehr in die Loipe zurückkehren wird. Ingvild Flugstad Östberg hat ihren Rücktritt erklärt.

Darum gehts Ingvild Flugstad Östberg beendet ihre Langlauf-Karriere

Die Norwegerin gewann je zweimal WM- und Olympiagold und einmal den Gesamtweltcup

Sie kämpfte während ihrer Karriere mit Verletzungen und Essstörungen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Abgezeichnet hat es sich schon länger, nun macht es Ingvild Flugstad Östberg (36) offiziell. Die Norwegerin zieht einen Schlussstrich unter ihre Langlauf-Karriere. «Ich bin sowohl stolz als auch unglaublich glücklich, ein fantastisches Leben als Spitzensportlerin geführt zu haben, von dem ich nicht einmal zu träumen gewagt hätte!», schreibt sie auf Instagram. Und ergänzt, dass sie vor allem dankbar für all die Freundschaften ist, die sie während ihrer Karriere geschlossen hat.

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Östberg feierte in der Loipe grosse Erfolge. 2014 (Teamsprint klassisch) und 2018 (4x5km-Staffel) krönte sie sich zur Olympiasiegerin, 2015 (Teamsprint Freistil) und 2023 (4x5km-Staffel) gewann sie WM-Gold. Insgesamt ist sie an Grossanlässen zehnmal aufs Podest gelaufen. 2019 triumphierte Östberg an der Tour de Ski und holte den Gesamtweltcup.

«Gespannt auf das, was vor mir liegt»

Ihren letzten Einsatz im Weltcup hatte die Norwegerin bereits 2023. Nicht nur Erfolge, sondern auch Verletzungen und gesundheitliche Probleme prägten ihre Karriere. So wurde sie etwa im Dezember 2019 vom Verband mit einer Schutzsperre belegt. Nach einer zwischenzeitlichen Rückkehr wurde ihr in den letzten Jahren das notwendige Gesundheitszertifikat wieder verweigert. 2024 machte Östberg selber öffentlich, dass sie in den vorausgegangenen Saisons mit Essstörungen und daraus resultierenden körperlichen Beschwerden zu kämpfen hatte.

Blickt sie nun auf ihre Karriere zurück, denkt sie an «all die Trainingsstunden, die zahlreichen Trainingslager und Reisen, all die Wettkämpfe, die Nervosität, die Rückschläge, die Siege und die Medaillen». Wie es nun für sie weiter geht, lässt Östberg offen. «Ich bin gespannt auf das, was vor mir liegt.»