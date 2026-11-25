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Kann Olympia-Heldin Kälin Teamleaderin?

Die Fussstapfen, die Nadine Fähndrich nach ihrem Rücktritt hinterlässt, sind gross. 28 Weltcup-Podestplätze sind nicht einfach zu ersetzen. Ob Nadja Kälin, die mit zwei Medaillen grösste Swiss-Ski-Entdeckung der Winterspiele 2026, in die Bresche springen kann, wird sich zeigen. Die Engadinerin stand im Weltcup noch nie auf dem Treppchen. Sie wird aber zusammen mit Anja Weber mehr Verantwortung übernehmen müssen. Genauso wie bei den Männern Janik Riebli und Valerio Grond, wobei Letzterer nach einer Sinnkrise – nach einem Winter, in dem es gesundheitlich und sportlich nicht wunschgemäss lief – ohne Erwartungen in die Saison (WM in Falun Ende Februar) geht.

Auftakt: 27. November in Ruka (Fin)

Biathlon

Findet der Schweizer Biathlon aus dem Olympia-Loch?

«Wir werden jeden Stein umdrehen», kündigte Swiss-Ski-Nordisch-Direktor Jürg Capol nach der enttäuschenden letzten Olympia-Saison an. Sämtliche Medaillenhoffnungen platzten beim Grossanlass. Seither hat sich einiges getan: Mit der deutschen Biathlon-Legende Ricco Gross (Schiessen) und Gion-Andrea Bundi (Athletik) sind neue Trainer da, genauso wie neue Serviceleute. Auch bei den Topathleten um Lena Häcki-Gross und Niklas Hartweg erforderte es einen Reset: Wie gut die neuen Rädchen bereits ineinandergreifen, wird sich spätestens an der WM in Otepää (Est) im Februar zeigen.

Auftakt: 26. November in Kontiolahti (Fin)

Skispringen

Hört Simon Ammann nach dieser Saison auf?

Das weiss der 45-Jährige wohl selbst noch nicht. Aktuell schweigt der vierfache Olympiasieger ohnehin. Nach der verpassten Selektion für die ersten Weltcup-Springen steht Ammann unter Druck. Doch weit weg von seinen jüngeren Konkurrenten ist er nicht. Trainer und Teamkollegen berichten, dass er weiterhin topmotiviert sei. Chefcoach Bine Norcic macht sich «keine Sorgen». Gelingt ihm eine Leistungssteigerung, dürfte die Jagd nach dem «perfekten Sprung» über diese Saison hinaus weitergehen.

Auftakt: Saison läuft bereits.

Ski Freestyle

Fahren Gremaud und Co. bald nur noch lukrative Events?

Nein. Neue Formate wie die X-Games-League locken zwar mit viel Preisgeld, doch die Olympia-Qualifikation läuft weiterhin strikt über die FIS. Swiss-Ski-Direktor Sacha Giger sieht die neuen Serien als gesunde Konkurrenz. Aushängeschilder wie Mathilde Gremaud werden künftig jedoch ihren Kalender selektiver planen, um bei den lukrativen Shows wie auch den traditionellen Weltcup-Highlights mit voller Energie und Fokus abzuliefern.

Auftakt: 26. November in Innsbruck (Ö)

Bob

Wie stark trifft die Rücktrittswelle das Schweizer Bob-Team?

Mit Melanie Hasler (28) trat die schnellste Frau, mit Cédric Follador (32) die Nummer 2 bei den Männern und mit Nils Reich (22) ein Talent zurück. Die Rücktritte treffen Swiss Sliding empfindlich, die Breite im Aufgebot ist bedenklich schmal geworden. Nur weil Timo Rohner (29) nach seiner Fussverletzung – noch stark beeinträchtigt – startet, können zwei Weltcup-Plätze besetzt werden. Nicht auszudenken, wenn Teamleader Michael Vogt (28) mal ausfallen würde. Neue Talente aus dem Europacup sind nicht in Sicht. Bei den Frauen hängt vieles von Junioren-Weltmeisterin Debora Annen (24) ab.

Auftakt: 27. November in Altenberg (De)

Snowboard Alpin

Verpasst Dario Caviezel wegen der Geburt ein Rennen?

Jahrelang reisten Dario und Ladina Caviezel als Snowboard-Traumpaar gemeinsam um die Welt. Nach ihrem Rücktritt ist er nun allein unterwegs. «Das wird ganz sicher speziell. Wir werden aber ständig telefonisch in Kontakt stehen», sagt er. Anfang Januar erwarten die beiden ihr erstes Kind. Dafür lässt Caviezel notfalls auch einen Weltcup sausen. «Ich will Ladina in dieser Zeit unbedingt unterstützen.» Sportlich hat er grosse Ziele. Nach WM-Silber soll es diesmal Gold werden.

Auftakt: 28. November in China

Curling

Findet die WM ohne Schweizer Weltmeisterinnen statt?

Das Team um Skip Xenia Schwaller (24) holte letzte Saison sensationell WM-Gold. Doch es ist denkbar, dass es im März gar nicht zur Titelverteidigung antreten kann. Der Grund: Die enorm starke Konkurrenz im Land durch das neu formierte Team von Alina Pätz (36). Schwaller und Pätz lagen zuletzt auf den Rängen 1 und 2 in der Weltrangliste. Swiss Curling wird für die WM-Selektion die besten sieben Turnierergebnisse der Saison heranziehen. Pätz hat von den sieben Direktduellen der Saison fünf gewonnen und zuletzt auch in der Grand-Slam-Serie triumphiert. Egal wer das WM-Ticket kriegt: Die Schweiz wird Goldanwärterin sein.

Saison läuft bereits.

Eiskunstlauf

Holt die Schweiz an der Heim-EM in Lausanne Medaillen?

Sarah van Berkel (EM-Gold 2010) sagt Ja. Trümpfe in drei Disziplinen hat sie ausgemacht: Europameister 2025 Lukas Britschgi bei den Männern sowie Kimmy Repond und Livia Kaiser bei den Frauen. «Es müsste aber alles perfekt zusammenpassen. Gold oder Silber wird schwierig – aber: Lukas hat uns in Tallinn auch überrascht (EM-Titel 2025, d. Red.).» Ebenfalls gute Chancen sieht sie im Paarlauf: Tom Bouvart und Oxana Vouillamoz könnten Bronze holen – die beiden laufen gerade eine Wahnsinnssaison. Ihr Tipp: Einer der Joker sticht. Doch die Konkurrenz ist stark – auch die erstmals zurückkehrenden Russen dürften vorne mitmischen.

Saison läuft bereits.

Snowboard Freestyle

Wo ist der nächste Iouri Podladtchikov?

Nach seinem missglückten Olympia-Comeback arbeitet Podladtchikov nun als Coach. Auch Jan Scherrer ist zurückgetreten. Die beiden Aushängeschilder können nicht eins zu eins ersetzt werden. «Aber wir haben einige vielversprechende Talente», sagt Sacha Giger, Direktor Ski Freestyle & Snowboard. Dazu zählen Jonas Hasler (20), die Brüder Mischa (18) und Robin (16) Zürcher sowie Lura Wick (18). Besonders imponiert Giger die Vielseitigkeit von Hasler, der als Einziger Wettkämpfe in der Halfpipe und im Slopestyle bestreitet. Bis zu den Olympischen Spielen 2030 sollen die Talente so weit sein, dass sie um Diplome und möglichst auch um Medaillen mitkämpfen können.

Auftakt: 28. November in Innsbruck (Ö)

Snowboardcross

Wie stark ist Ex-Freestyler Nicolas Huber?

Körperlich top, taktisch noch ein Rookie. Der spektakuläre Disziplinenwechsel des «bunten Vogels» sorgt für Aufsehen. Physisch bringt Huber alles mit, um im Cross-Pulk zu bestehen. Swiss-Ski lässt ihm ganz bewusst seine Freiheiten, um seinen wilden Instinkt nicht zu bremsen. Noch muss er FIS-Punkte sammeln, doch man traut ihm zu, schneller im Weltcup aufzutauchen, als viele denken. Die Angewöhnung an das direkte Duell wird nun seine grösste Challenge.

Auftakt: 12. Dezember in Cervinia (It)

Skicross

Werden die Deutschen wieder auf die Schweizer sauer?

Gut möglich. Im hitzigen Skicross-Zirkus sind Feindseligkeiten nach knappen Duellen keine Seltenheit – man erinnere sich an den Shitstorm gegen Ryan Regez nach Olympia. Die Schweizer um Regez, Fiva, Baur und Fanny Smith fahren kompromisslos. Mit dem neuen Trainer Stefan Abplanalp soll nun noch mehr Speed aus den Gleitpassagen geholt werden. Das macht das Team noch gefährlicher. Der nächste Zoff in den engen Kurven ist damit quasi vorprogrammiert.

Auftakt: 10. Dezember in Val Thorens (Fr)

Aerials

Hebt Noé Roth wieder zur Kristallkugel ab?

Ja, sofern er gesund bleibt. Ein Motivationsloch kennt der Zuger nach Olympia-Medaille, WM-Gold und Weltcup-Rekord nämlich nicht. Statt noch gefährlichere Tricks zu riskieren, feilt Roth lieber an der absoluten Perfektion seiner bewährten Sprünge. Gepusht wird er im Training vom internen Rivalen Pirmin Werner, der ebenfalls jederzeit aufs Podest fliegen kann. Behält Roth seine unglaubliche Konstanz bei, führt der Weg zum Gesamtweltcup nur über ihn.

Auftakt: 14. Dezember in Ruka (Fin)

Eisschnelllauf

Gibt sich Livio Wenger nochmals eine Olympia-Chance?

Die Antwort ist ja! Livio Wenger (33), der Spezialist für den Massenstart, war bereits an drei Olympischen Spielen dabei. Jedes Mal schrammt der Luzerner Haudegen am ersehnten Podest vorbei. Ganz bitter ist es in Mailand 2026 mit dem Halbfinal-Sturz. Wenger braucht einige Monate, doch dann die Entscheidung: Er will auch 2030 nochmals die Olympia-Medaille jagen. Der Auftakt in den Winter glückt schon mal: Starker 2. Rang im ersten Weltcup-Massenstart der Saison.

Saison läuft bereits.