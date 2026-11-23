Remo Imhof schnappte Simon Ammann das letzte Weltcup-Ticket weg und überzeugte dann gleich beim Saisonauftakt. Ein Coup des Innerschweizers, zu dem es beinahe nie gekommen wäre.

Darum gehts Imhof verdrängte Ammann und wurde in Lillehammer Zehnter

Trainer rieten ihm einst zum Aufhören; er blieb aber dran

Zuletzt trainierte er im Alpinanzug, um Fehler zu erkennen

Nicola Abt Reporter Sport

Er hat geschafft, woran schon viele junge Schweizer Skispringer gescheitert sind. Remo Imhof (23) hat sich gegen Simon Ammann (45) durchgesetzt. Während der vierfache Olympiasieger vorerst, mit dem zweitklassigen Continental Cup vorliebnehmen muss, darf Imhof im Weltcup starten und brilliert.

Beim Auftakt am letzten Wochenende in Lillehammer (No) segelte er als stärkster Schweizer auf Rang zehn, was seinem besten Weltcup-Ergebnis entspricht. Cheftrainer Bine Norcic scheint also alles richtig gemacht zu haben. Durch die Entscheidung gegen Ammann wurden die Rücktrittsforderungen an die Skisprung-Legende wieder lauter.

Solche Stimmen kennt ausgerechnet sein Bezwinger nur zu gut. Auch Imhof wurde einst nahegelegt, ganz mit dem Skispringen aufzuhören. Der Unterschied zu Ammann: Imhof war damals noch ein Teenager.

Starke Auftritte vor drei Jahren

Weil die Fortschritte beim Muotathaler ausblieben, zogen seine Trainer ein vernichtendes Fazit: «Sie meinten, dass ich zu schlecht sei. Zudem kritisierten sie den fehlenden Willen und machten mir klar, dass ich wohl nicht an den Wettkämpfen teilnehmen kann», erinnert sich Imhof. «Das hat mir das Herz gebrochen.»

Doch Imhof liess sich nicht entmutigen. Im Gegenteil: «Ich nutzte die Worte als Motivation.» Der erste grosse Erfolg folgte 2023, als Imhof bei der Junioren-WM auf Rang acht sprang und sich damit ein Ticket für die WM der Grossen sicherte. Kurz darauf wurde er beim Continental Cup in Klingenthal (De) Zweiter und erreichte im Weltcup eine Platzierung unter den Top 20.

Der Durchbruch schien geschafft. Doch Imhof konnte sich nicht dauerhaft im Weltcup etablieren. Stattdessen pendelte er zwischen den beiden Wettkampfserien, wobei er meistens im zweitklassigen Continental Cup antreten musste. «Das war eine harte Zeit, weil ich wusste, dass ich es draufhabe, es aber nicht konstant zeigen konnte», blickt Imhof zurück.

Unkonventionelle Trainingsmethode

Auch in diesem Sommer lief längst nicht alles nach Wunsch. «Ich hatte zu hohe Erwartungen an mich selbst. Mir fehlte die Lockerheit», erzählt Imhof. Um zurück in die Erfolgsspur zu finden, griff er zu einer ungewöhnlichen Massnahme. Er zog einen Alpin-Skianzug an und trainierte auf einer kleinen Schanze.

Der Grund: Anders als ein Skisprunganzug fängt der Alpin-Anzug kaum Luft auf. Jeder Fehler bei der Skiführung fällt deshalb stärker ins Gewicht. «Dieses Setup verzeiht dir gar nichts», erklärt Imhof. Der Schritt zurück hat sich ausgezahlt.

Beim Weltcup-Auftakt sprang Imhof gleich zweimal in die Punkte (Rang 10 und 21). Bis zum Heim-Weltcup in Engelberg Mitte Dezember ist Imhof gesetzt. Danach erhält Ammann die nächste Chance, die jüngere Konkurrenz zu verdrängen. Springt Imhof weiterhin so gut, dürfte sich der Innerschweizer nach schwierigen Jahren endgültig im Weltcup festbeissen.