Hinter Skispringer Gregor Deschwanden liegt die erfolgreichste Saison seiner Karriere. Doch die Sponsorensuche bleibt mühsam. Der Luzerner erklärt, woran es liegt. Teamkollege Killian Peier versucht sein Glück nun auf Social Media.

Darum gehts Gregor Deschwanden steht trotz Weltcupsieg und Olympia-Bronze weiterhin ohne Kopfsponsor da

Die Wirtschaftslage erschwert Verhandlungen, trotz Erfolgen bleibt die Absagequote weiter hoch

Killian Peier sucht nach Sponsorabsage via Social Media mehr Sichtbarkeit für neue Geldgeber

Nicola Abt Reporter Sport

Erster Weltcupsieg und Olympia-Bronze. Gregor Deschwanden (35) blickt auf die erfolgreichste Saison seiner Skisprung-Karriere zurück. Da sollte man meinen, dass die Sponsorensuche nun deutlich einfacher wird. Und seine finanziellen Sorgen endgültig der Vergangenheit angehören.

Aber denkste! Kurz vor dem Weltcup-Start steht der Luzerner noch immer ohne Kopfsponsor da. Auch einen Ski-Sponsor sucht er weiterhin.

Dabei hat sich seine Ausgangslage durch die sportlichen Erfolge durchaus verbessert. «Es wurde einfacher, mit potenziellen Sponsoren in Kontakt zu kommen», erzählt Deschwanden. Früher sei die Reaktion häufig gewesen: «Wer bist du überhaupt?»

Mittlerweile kenne man ihn. Aber: «Die Absagequote ist aber noch immer gleich hoch.» Sein bisheriger Kopfsponsor zog sich nach der letzten Saison zurück. Das Unternehmen setzt künftig verstärkt auf den Golfsport.

Wirtschaftslage erschwert die Suche

Derzeit führt sein Manager Gespräche mit möglichen neuen Geldgebern. Doch die Verhandlungen ziehen sich hin. Ein Grund ist die unsichere Wirtschaftslage. «Mal läuft es bei einer Firma gut, dann brechen die Zahlen plötzlich ein. Das macht alles schwieriger.»

Deschwanden ist zuversichtlich, spätestens bis zu den Weltcups in Engelberg Mitte Dezember und der Vierschanzentournee neue Sponsoren gefunden zu haben. Auch Teamkollege Killian Peier (31) steht noch ohne Kopfsponsor da.

Sein bisheriger Geldgeber sprang nach dem letzten Winter ab. «Ich habe im Sommer gesucht, leider aber niemanden gefunden. Es braucht viel Zeit und kostet auch Energie», erklärt der Waadtländer.

Peier hofft auf Social Media

Peier versuchte es über regionale Kontakte. Nun setzt er verstärkt auf Social Media. Regelmässig veröffentlicht er Videos aus seinem Trainingsalltag und gewährt Einblicke hinter die Kulissen. «Vielleicht hilft mir das, um für Sponsoren attraktiver zu werden», so Peier.

Swiss-Ski gibt Aufgebot für erstes Weltcup-Springen bekannt Am kommenden Wochenende starten die Skispringerinnen und -springer auf der Grossschanze im norwegischen Lillehammer in die neue Weltcup-Saison. Auf dem Lysgardsbakken werden neben Teamleader und Olympia-Bronzegewinner Gregor Deschwanden (35) mit Sandro Hauswirth (26), Remo Imhof (22), Juri Kesseli (21) und Kilian Peier (31) vier weitere Schweizer Männer im Einsatz stehen – Vierfach-Olympiasieger Simon Ammann (45) hat den internen Cut nicht geschafft. Dank Sina Arnet (21) wird Swiss-Ski in Lillehammer auch bei den Frauen vertreten sein. In Lillehammer werden bei den Männern und den Frauen je zwei Springen ausgetragen, dazu kommt ein Mixed-Team-Wettkampf. Am kommenden Wochenende starten die Skispringerinnen und -springer auf der Grossschanze im norwegischen Lillehammer in die neue Weltcup-Saison. Auf dem Lysgardsbakken werden neben Teamleader und Olympia-Bronzegewinner Gregor Deschwanden (35) mit Sandro Hauswirth (26), Remo Imhof (22), Juri Kesseli (21) und Kilian Peier (31) vier weitere Schweizer Männer im Einsatz stehen – Vierfach-Olympiasieger Simon Ammann (45) hat den internen Cut nicht geschafft. Dank Sina Arnet (21) wird Swiss-Ski in Lillehammer auch bei den Frauen vertreten sein. In Lillehammer werden bei den Männern und den Frauen je zwei Springen ausgetragen, dazu kommt ein Mixed-Team-Wettkampf. Mehr

Deschwanden sieht ein grundsätzliches Problem: «Wenn du nicht von einem Verbandssponsor unterstützt wirst, ist es als Randsportart wirklich schwer.» Denn im Schweizer Fernsehen ist Skispringen nur selten zu sehen. Übertragen werden nur einzelne Highlights wie die Weltcups in Engelberg, die Vierschanzentournee und die WM.

Jammern will Deschwanden aber nicht. «Ob ich einen Sponsor habe oder nicht, verändert mein Leben nicht. Die Trainings absolviere ich genau gleich.» Über zusätzliche finanzielle Unterstützung würde er sich dennoch freuen. Die besten Argumente für neue Geldgeber kann er selbst liefern. Mit weiteren sportlichen Erfolgen – vielleicht sogar einer WM-Medaille im Februar.