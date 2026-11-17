Michael Vogt beendet seinen Altenberg-Boykott: Der Schweizer Bobpilot startet in zwei Wochen auf jener Bahn in die Saison, auf der Anschieber Sandro Michel 2024 lebensgefährlich verunglückte. Vogt peilt den Gesamtweltcup an.

Darum gehts Michael Vogt beendet Altenberg-Boykott nach Michels Horrorunfall

Für den Gesamtweltcup braucht der Bobpilot Punkte in allen acht Rennen

Vogt muss ohne schnellsten Anschieber in die Saison starten

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Der 13. Februar 2024 ist ein schwarzer Tag in der Schweizer Bob-Geschichte. Anschieber Sandro Michel (30) verletzte sich bei einem Horrorunfall im Eiskanal von Altenberg (De) lebensgefährlich.

Seither machte Michels Team – das ist die schnellste Schweizer Mannschaft um Olympia-Bronze-Gewinner Michael Vogt (28) – einen Bogen um die berühmt-berüchtigte Bahn. Vogt boykottierte in den letzten Saisons die Weltcup-Rennen in Sachsen. Auch, weil nach dem Michel-Drama von den Bahnbetreibern wenig Empathie zu spüren und kaum Änderungen im Sicherheitskonzept zu sehen waren.

Für sein Saisonziel braucht Vogt die Punkte aus Altenberg

Nun findet in zwei Wochen in Altenberg der Saisonauftakt 2026/27 statt. Mit Vogt als Schweizer Nummer 1 – der Schwyzer gibt zähneknirschend sein Comeback auf der ungeliebten Bahn, auf der ein Teamkollege beinahe umgekommen wäre.

Das Ende des halt auch wirkungslosen Boykotts hat mit Vogts Saisonzielen zu tun. Der Olympia-Held fasst den Gesamtweltcup ins Auge. «Dafür muss man in allen acht Rennen konstant vorne mitfahren», sagt Vogt. Also eben auch in Altenberg.

Wie im Skisport gibts auch im Bob Ende Saison Kristallkugeln, allerdings fürs ganze Podest. «Eine Kugel wäre cool», sagt Vogt, der bisher keine besitzt. 2023/24 war er bis zu Michels Unfall auf Kristallkurs. Am Ende fehlten winzige sieben Punkte aufs rein deutsche Gesamtpodest im Zweierbob.

Der schnellste Schweizer Anschieber verpasst die ersten Rennen

Auch diesmal sind die Deutschen klare Favoriten. Rekordweltmeister Francesco Friedrich (36) macht in der Vorbereitung mit seinem von einer Dopingsperre zurückgekehrten Anschieber Simon Wulff (25) einen bärenstarken Eindruck. Aber der Rücktritt von Olympiasieger Johannes Lochner (36) mischt dahinter die Karten neu.

3:20 Interview kurz nach Sturz 2024: Michel beschreibt den verhängnisvollen Unfall

Vogt weiss nicht zuletzt durch die Olympia-Rennen, dass er mit den weiteren deutschen Teams auf Augenhöhe fahren kann. «Wenn alle im Team fit sind», schränkt er ein. Ein berechtigter Punkt: Mit Kraftpaket Amadou Ndiaye (24) fällt Vogts schnellster Anschieber noch mehrere Wochen aus.

Dafür ist Vogt selber fitter denn je. Erstmals absolvierte er sein Sommertraining unter Sprinttrainer Patrick Saile, der auch viele Schweizer Leichtathleten betreut. «Es war mein bester Sommer seit Jahren, es hat viel Spass gemacht.»

Das kann Timo Rohner (29) nicht behaupten, er humpelte im Herbst an Krücken: Zwar kann er mit Schweiz 2 in Altenberg starten, ist aber nach seiner Fussverletzung noch ziemlich handicapiert.