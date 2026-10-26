Nach zerstörter Hüfte und mehreren Operationen stand Sandro Michel wieder am Start einer Bobbahn. In Lillehammer kehrte der Aargauer 982 Tage nach seinem schrecklichen Unfall wieder in den Eiskanal zurück.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es ist eigentlich nur eine Trainingsfahrt in der Vorbereitung auf die neue Bob-Saison, doch für Anschieber Sandro Michel (30) bedeutet diese knappe Minute im Eiskanal von Lillehammer (No) eine ganze Welt.

Zweieinhalb Jahre oder genau 982 Tage nach seinem lebensbedrohlichen Horror-Unfall auf der Bahn in Altenberg (De) schiebt Michel wieder den Schlitten seines langjährigen Piloten Michael Vogt (28) an – das war nach diesem schwarzen 13. Februar 2024 schlicht undenkbar. Der Aargauer erlitt damals lebensbedrohliche Verletzungen an Brustkorb, Becken und Oberschenkel.

3:20 Bob-Anschieber Michel entkam dem Tod: «Bei mir war es relativ knapp»

Dass Sandro Michel wieder sprinten kann, ist ein Wunder

Die Prognose damals wegen der zerstörten Hüfte und des rechten Beins? «Die Gefahr bestand, dass man das Bein amputieren musste», erinnert sich Michel zurück. Doch Michel hat sich nicht nur ins Leben zurückgekämpft. Jetzt sprintet er sogar wieder auf Eis. Eigentlich ein Wunder.

Über zwei Jahre schuftete der Anschieber wie ein Verrückter auf das verrückt erscheinende Ziel, wieder in den Bob zu steigen. Nun hat es der Teufelskerl tatsächlich bewerkstelligt. «Es war sehr emotional», sagt Michel am Telefon aus Lillehammer zu Blick, «als ich unten ankam, sind schon ein paar Tränen geflossen.» Dass noch immer viel Spitzensportler in Michel steckt, zeigt sich an seiner Aussage: «Besonders schnell waren wir ja nicht… Aber wenn ich überlege, woher ich komme, bin ich natürlich sehr zufrieden.»

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Aber auch die Leistungstests von Swiss Sliding im Frühherbst zeigten, dass sich der einst schnellste Anschieber der Schweiz wieder auf einem sehr anständigen Leistungsniveau befindet.

Aber Michel weiss auch: Die letzten Zehntel- und Hundertstelsekunden sind auch mit einem unversehrten Körper die schwierigsten. «Ich befinde mich noch nicht auf Wettkampfniveau.» Bei der ersten Fahrt mit Vogt ging es vor allem darum zu sehen, ob es wieder mit dem Einsteigen klappt und ob Michel mit seiner zigmal operierten Hüfte sich im Schlitten überhaupt wieder so klein wie gefordert machen kann. «Es ging eigentlich gut, doch ein paar blaue Flecken hat es gegeben», sagt Michel schmunzelnd. Es sind die wohltuendsten Prellungen seines Lebens.

Trotz erfreulichem Comeback ist aber klar: Michel wird diesen Winter keine Rennen bestreiten. Er unternimmt mit seiner Freundin Sina Halter eine längere Reise. «Ich werde aber unterwegs weitertrainieren.» Sein Ziel? «Nochmals näher ans Wettkampfniveau zu kommen. Ich brauche weiterhin ein hohes Ziel, sonst wäre ich nie soweit gekommen.»