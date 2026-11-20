Im August hat die Tochter von Quentin Fillon Maillet das Licht der Welt erblickt. Dies hat seine Sicht auf die Biathlon-Karriere verändert. Über die Vaterschaft verliert er nicht nur positive Worte.

Darum gehts Quentin Fillon Maillet ist im Sommer erstmals Vater geworden

Ein Kind zu haben, bezeichnet er für die Karriere als eher kontraproduktiv

Dennoch denkt er nicht ans Karriereende, sondern macht für seine Tochter weiter

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Quentin Fillon Maillet (34) hat im Biathlon schon zahlreiche Erfolge gefeiert. Er ist fünffacher Olympiasieger und sechsfacher Weltmeister, hat den Gesamtweltcup und die Kugeln im Sprint und der Verfolgung gewonnen.

Die neue Saison nimmt der Franzose unter anderen Voraussetzungen in Angriff. Anfang August sind er und seine Partnerin Lydie Marguin erstmals Eltern geworden. Diese neue Rolle und den Sport miteinander zu vereinbaren, bezeichnet er im Interview mit dem «Nordic Magazine» als «ziemlich komplexe Phase». Ein Kind zu haben, sei aus sportlicher Sicht «eher kontraproduktiv», so Fillon Maillet weiter. «Aber die Emotionen, die mit der Geburt einhergehen, sind so stark, dass sie mich jeden Tag motivieren.»

Gleichzeitig gibt der Biathlon-Star zu, dass er sich das Ganze komplizierter vorgestellt hat. Heute liessen sich Familie und Spitzensport viel besser vereinbaren. «Es ist längst kein Tabu mehr, wie es früher einmal war», meint Fillon Maillet. Die Familie könne den Athleten ohne Probleme ins Trainingslager oder an Wettkämpfe begleiten.

«Ich liebe den Sport viel zu sehr»

Trotz Vaterrolle denkt Fillon Maillet nicht daran, seine Karriere zu beenden. «Ich liebe den Sport viel zu sehr, um aufzuhören», meint er. Und fügt an: «Und ich liebe meine Partnerin zu sehr, als dass ich riskieren wollte, dass sie mich verlässt, nur weil ich den nächsten Schritt in unserem Familienleben nicht gehen wollte.»

Aber die Vaterschaft hat seinen Blick auf die Karriere verändert. Die anstehenden Wettkämpfe sind für Fillon Maillet ein Bonus. «Auch wenn meine Tochter noch lange nicht versteht, was ich beruflich mache, tue ich es für sie», meint er. Sollten Erfolge ausbleiben, sei das keine Katastrophe.