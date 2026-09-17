Knapp dreieinhalb Jahre vor den Olympischen Winterspielen in den französischen Alpen fällt das IOC einen nächsten Entscheid zu den Austragungsstätten – und legt die Verteilung der Ski-Wettbewerbe fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Odermatt gewinnt am 12. Februar 2023 WM-Abfahrt in Courchevel

IOC bestätigt: Olympia 2030 mit alpinen Wettbewerben in Courchevel und Val d'Isère

Lyon wird Austragungsort für mehrere Eissportarten, inkl. Eishockey und Curling

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist eine Fabelleistung, die Marco Odermatt im Februar 2023 in Courchevel abliefert: Mit fast einer halben Sekunde Vorsprung gewinnt er auf der «L'Éclipse»-Piste seine erste Abfahrt überhaupt – und das gleich an der WM.

0:31 Emotionaler Gold-Jubel: Odermatt schreit seine Freude raus nach Traum-Fahrt

Dieses Szenario könnte sich 2030 an einem noch prestigeträchtigeren Wettbewerb wiederholen, denn: Die nächste Olympia-Abfahrt findet ebenfalls im Wintersportort in den französischen Alpen statt. Das teilt das Internationale Olympische Komitee IOC am Mittwoch mit.

Demnach erfolgt die Verteilung der einzelnen alpinen Wettbewerbe nicht wie zuletzt in Norditalien nach Geschlecht, sondern nach Disziplinen. Die Speed-Rennen werden folglich in Courchevel ausgetragen, während die Technikerinnen und Techniker in Val d'Isère um die Medaillen kämpfen. Dass die beiden Ski-Orte bei Olympia 2030 zum Zug kommen, ist schon länger klar.

Lyon als Zentrum für die Eissportarten

Ebenfalls am Mittwoch legt das IOC die definitiven Austragungsstätten für die Eissportarten fest, nachdem diese im Mai aus Nizza nach Lyon verlegt worden sind. Dafür vorgesehen sind drei Hallen in der französischen Grossstadt und deren Agglomeration: Die Eishockey-Spiele finden in der Halle Tony Garnier in Lyon selbst und in der LDLC Arena im Vorort Décines-Charpieu statt.

Die Wettbewerbe im Curling, Eiskunstlaufen und Shorttrack werden etwas weiter südlich im Eurexpo-Kongresszentrum in Chassieu ausgetragen. Das olympische Dorf für das Lyon-Cluster soll in Oullins-Pierre-Bénite entstehen.

Wie schon 2026 wählt das IOC für die nächsten Olympischen Spiele einen dezentralen Ansatz mit ganz verschiedenen Austragungsorten. So steht der Eiskanal für die Bob-Wettbewerbe in La Plagne, während etwa die Freestyle-Wettbewerbe in Montgenèvre ausgetragen werden. Im nordischen Skisport werden die Wettkämpfe auf zwei Orte verteilt: Courchevel (Skispringen) und La Clusaz (Langlauf). Und mit der Eisschnelllaufhalle im holländischen Heerenveen gibt es auch eine Austragungsstätte ausserhalb Frankreichs.