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Eisschnelllaufen: Leerdam über Rücktritt
Rücktritt von Leerdam?
«Will Tür noch nicht komplett verschliessen»
Eisschnellläuferin Jutta Leerdam kündigt in einem neuen Video ihren Rücktritt an. Trotzdem will sich die Holländerin noch ein Hintertürchen offen lassen.
Publiziert: vor 38 Minuten
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