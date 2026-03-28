Das Schweizer Skicross-Team erlebt in Schweden einen gebrauchten Tag. Derweil werden die Schweizer Skispringer beim Team-Skifliegen in Planica Sechste. Hier gibts die Wintersport-Übersicht.

Ski Slopestyle

Slopestyle-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud gab . Sie leidet nach ihrem Trainingssturz bei Olympia, der sie die Finalteilnahme im Big Air kostete, immer noch an Rückenschmerzen.

Trotzdem gibt es für das Schweizer Team im Engadin allen Grund zu jubeln. Sarah Höfflin gewinnt den Wettkampf vor der Britin Kirsty Muir und ihrer Landsfrau Giulia Tanno. Die 35-jährige Genferin erreicht am Corvatsch in ihrem ersten von zwei Läufen 80,07 Punkte, die bis zum Schluss unerreicht bleiben. Auch bei Muir (75,54) und Tanno (70,53) ist der erste Run der bessere.

Höfflin fährt beim letzten Wettkampf erstmals in dieser Saison aufs Weltcup-Podest. Der letzte Sieg der Olympiasiegerin von Pyeongchang 2018 auf höchster Stufe liegt gar schon über sechs Jahre zurück. Für Tanno ist es derweil der zweite dritte Rang innert acht Tagen. In Tignes (Fr) schaffte sie es vergangenen Samstag erstmals nach fünf Jahren aufs Weltcup-Podest.

Debakel für Schweizer Skicross-Team

Beim Skicross-Weltcupfinal im schwedischen Gällivare gibts für die Schweizerinnen und Schweizer nichts zu jubeln. Geschlechterübergreifend schafft es nur Ryan Regez in den Halbfinal. Der Olympiasieger von 2022 belegt beim Sieg des Schweden David Mobärg den 8. Rang. Den Gesamtweltcup hat Reece Howden, der Zweiter wird, schon vor dem letzten Rennen gewonnen.

Bei den Frauen bleiben Saskja Lack, Talina Gantenbein, Sixtine Cousin und Vize-Olympiasiegerin Fanny Smith allesamt im Viertelfinal hängen und fahren nicht um den Tagessieg mit. Diesen sichert sich – wenig überraschend – die Lokalmatadorin Sandra Näslund vor der Olympiasiegerin Daniela Maier aus Deutschland und der Kanadierin Hannah Schmidt.

Die Kristallkugel für den Gesamtweltcup geht ebenfalls an die Überfliegerin aus Schweden. Mit ihren 1168 Punkten stellt die Überfliegerin bereits einen neuen Rekord auf und knackt ihren eigenen um 18 Punkte – und am Sonntag gibts nochmals ein Rennen. Es ist ihr fünfter Gesamtsieg, vor ihr liegt nur noch die Französin Ophélie David mit sieben.

Skisprung-Quartett auf Rang 6

Die österreichischen Skispringer entscheiden das Team-Skifliegen in Planica (Sln) für sich. Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft und Stephan Embacher siegen vor Japan und Norwegen.

Das Schweizer Team, bestehend aus Gregor Deschwanden, Felix Trunz, Remo Imhof und Sandro Hauswirth, springt auf Rang sechs von acht Mannschaften am Start. Altmeister Simon Ammann erklärte im Vorfeld überraschend seinen Verzicht auf das letzte Weltcup-Wochenende.

Für eine Schrecksekunde sorgt der bereits feststehende Gesamtweltcupsieger Domen Prevc. Der Lokalmatador aus Slowenien kann im Probedurchgang einen Sturz in extremis verhindern. Mirakulös rettet sich der Olympiasieger (Grossschanze) und schafft es, nach 80 Metern sicher zu landen.