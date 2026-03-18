Die Schweizer Erfolgsserie an der Curling-WM geht weiter. Das Team um Skip Xenia Schwaller gewinnt ein enges Duell mit Kanada und feiert den sechsten Sieg in Serie.

In der Nacht auf Mittwoch bestreiten die Schweizer Curlerinnen an der Weltmeisterschaft in Calgary (Ka) das Spitzenspiel. Mit fünf Siegen aus sechs Partien treffen sie auf die noch ungeschlagenen Gastgeberinnen aus Kanada mit Skip Kerri Einarson.

Die beiden Teams liefern sich ein packendes Duell. Mit dem besseren Ende für das Team um Skip Xenia Schwaller. Im Zusatzend setzen sich die Schweizerinnen 6:5 durch. Und beenden damit die Ungeschlagenheit Kanadas.

Von Anfang an liegt die Schweiz nie in Rückstand, geht schon im ersten End 1:0 in Führung. Aber darauf finden die Kanadierinnen genauso eine Antwort wie wenig später auf das 1:2. Erst im siebten End können die Schweizerinnen erstmals ihre Führung ausbauen. Weil der letzte Stein Kanadas ganz knapp zu lang gerät, stehlen sie einen Stein und legen 4:2 vor. Danach schreiben erst die Kanadierinnen und dann die Schweizerinnen jeweils einen Punkt.

Letzter Stein entscheidet

So geht das Team um Skip Xenia Schwaller mit einem 5:3 ins zehnte End – muss allerdings den Vorteil des letzten Steins den Gegnerinnen überlassen. Und genau das nutzen die Kanadierinnen aus, um ein Zweierhaus zu schreiben und das Zusatzend zu erzwingen. Letztlich bringt ihnen das nichts. Schwaller setzt den letzten Stein der Partie mühelos mitten ins Haus und sichert der Schweiz den Sieg und die alleinige Tabellenführung.

Bereits am Mittwochabend (21 Uhr Schweizer Zeit) stehen die Schweizerinnen wieder im Einsatz. Dann treffen sie auf Australien, das nach sieben Partien einen Sieg und sechs Niederlagen zu Buche stehen hat.