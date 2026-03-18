DE
FR
Abonnieren

Nächster Sieg an Curling-WM
Schweizerinnen fügen den Gastgeberinnen erste Niederlage zu

Die Schweizer Erfolgsserie an der Curling-WM geht weiter. Das Team um Skip Xenia Schwaller gewinnt ein enges Duell mit Kanada und feiert den sechsten Sieg in Serie.
Publiziert: vor 19 Minuten
Kommentieren
1/4
Nächster starker Auftritt der Schweizerinnen.
Foto: AP

In der Nacht auf Mittwoch bestreiten die Schweizer Curlerinnen an der Weltmeisterschaft in Calgary (Ka) das Spitzenspiel. Mit fünf Siegen aus sechs Partien treffen sie auf die noch ungeschlagenen Gastgeberinnen aus Kanada mit Skip Kerri Einarson.

Die beiden Teams liefern sich ein packendes Duell. Mit dem besseren Ende für das Team um Skip Xenia Schwaller. Im Zusatzend setzen sich die Schweizerinnen 6:5 durch. Und beenden damit die Ungeschlagenheit Kanadas.

Mehr zur Curling-WM
Schweizer Curlerinnen bleiben auf der Siegerstrasse
In engem Duell gegen Dänemark
Schweizer Curlerinnen bleiben auf der Siegerstrasse
Schweizer Curlerinnen bauen Siegesserie an WM aus
Nach Startniederlage
Schweizer Curlerinnen bauen Siegesserie an WM aus
Schweizerinnen nehmen an Curling-WM Fahrt auf
Dritter Sieg in Serie
Schweizerinnen nehmen an Curling-WM Fahrt auf
Schweizer Curlerinnen schlagen auch Südkorea
Nächster WM-Sieg
Schweizer Curlerinnen schlagen auch Südkorea

Von Anfang an liegt die Schweiz nie in Rückstand, geht schon im ersten End 1:0 in Führung. Aber darauf finden die Kanadierinnen genauso eine Antwort wie wenig später auf das 1:2. Erst im siebten End können die Schweizerinnen erstmals ihre Führung ausbauen. Weil der letzte Stein Kanadas ganz knapp zu lang gerät, stehlen sie einen Stein und legen 4:2 vor. Danach schreiben erst die Kanadierinnen und dann die Schweizerinnen jeweils einen Punkt.

Letzter Stein entscheidet

So geht das Team um Skip Xenia Schwaller mit einem 5:3 ins zehnte End – muss allerdings den Vorteil des letzten Steins den Gegnerinnen überlassen. Und genau das nutzen die Kanadierinnen aus, um ein Zweierhaus zu schreiben und das Zusatzend zu erzwingen. Letztlich bringt ihnen das nichts. Schwaller setzt den letzten Stein der Partie mühelos mitten ins Haus und sichert der Schweiz den Sieg und die alleinige Tabellenführung.

Bereits am Mittwochabend (21 Uhr Schweizer Zeit) stehen die Schweizerinnen wieder im Einsatz. Dann treffen sie auf Australien, das nach sieben Partien einen Sieg und sechs Niederlagen zu Buche stehen hat.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen