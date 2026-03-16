Schweizerinnen nehmen an Curling-WM Fahrt auf

Nach der Auftaktniederlage gegen Japan und den Siegen gegen China und Südkorea bezwingen die Schweizer Curlerinnen um Skip Xenia Schwaller an der WM nun auch Schottland.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Dritter Sieg im vierten Spiel an der Curling-WM im kanadischen Calgary für die Schweiz: Skip Xenia Schwaller, Selina Gafner, Fabienne Rieder und Selina Rychiger behalten gegen Schottland mit 9:5 die Oberhand.

Das helvetische Quartett lässt sich dabei auch von einem schottischen Dreier-Haus im vierten End nicht aus der Ruhe bringen. Dadurch geraten Schwaller und Co. zwischenzeitlich zwar mit 4:5 in Rückstand, allerdings punkten danach nur noch die Schweizerinnen.

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Im finalen zehnten End endet die Partie, als klar ist, dass die Schottinnen nicht mehr in der Lage sind, im Minimum vier Steine zu schreiben.

In der Nacht auf Dienstag treffen Schwaller, Gafner, Rieder und Rychiger auf die Türkei.