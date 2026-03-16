Die Schweizer Curlerinnen feiern an der WM in Calgary einen 7:6-Sieg gegen Südkorea. Dank dem Erfolg rücken sie in der Tabelle auf Rang vier vor. Am Montagabend um 16 Uhr treffen sie auf Schottland.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nächster Erfolg für die Schweizer Curlerinnen an der WM im kanadischen Calgary. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Japan (3:6) und dem Sieg gegen China (6:5) gewinnen die Schweizerinnen in der Round Robin in der Nacht auf Montag im dritten Spiel zum zweiten Mal.

Wie bereits gegen China fällt die Entscheidung auch gegen Südkorea erst im letzten End. Dank einem Zweierhaus fährt das Schweizer Quartett um Skip Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner am Ende einen knappen 7:6-Erfolg ein und fügen den Südkoreanerinnen die zweite Niederlage im laufenden Turnier zu.

Dank dem Punktgewinn rücken die Schweizerinnen in der Tabelle nun auf Rang vier vor, den sie sich aktuell mit Schweden und Dänemark teilen. Die nächste Partie bestreitet die Schweiz bereits am Montag. Um 16 Uhr treffen die Curlerinnen auf Schottland, das sich in drei Spielen bisher einen Sieg sicherte.