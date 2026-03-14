Beim Skispringen in Oslo fliegt Gregor Deschwanden (35) allen davon. Es ist der erste Weltcupsieg für den Schweizer.

35 Jahre alt musste Gregor Deschwanden werden, um erstmals im Weltcup zu reüssieren. Der Ort für seinen ersten Sieg könnte kaum prestigeträchtiger sein: Ausgerechnet auf der Grossschanze am Holmenkollen hoch oberhalb von Oslo fliegt Deschwanden der Konkurrenz davon.

Der Bronze-Gewinner von Mailand/Cortina lässt den Österreicher Maximilian Ortner um 1,4 Punkte hinter sich. Mit 132,5 und 130,5 m gelingt dem Luzerner in beiden Durchgängen die Bestweite. Vor seinem Coup von Oslo sprang Deschwanden sechsmal aufs Weltcup-Podest: Viermal als Zweiter, zweimal als Dritter.

Gesamteltcupsieger Domen Prevc aus Slowenien schafft es bei den garstigen Bedingungen in Oslo nicht einmal in den zweiten Durchgang. Neben Sieger Deschwanden holen noch drei weitere Schweizer Weltcup-Punkte: Felix Trunz wurde 15., Simon Ammann 26. und Juri Kesseli 30.