Fünfter Sieg im sechsten Spiel: Die Schweizer Curlerinnen besiegen Dänemark an der WM in Kanada knapp und bleiben damit auf Halbfinal-Kurs.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Schweiz feiert an der Curling-WM der Frauen im kanadischen Calgary den fünften Sieg in Folge: Gegen Dänemark setzt sich das Team um Skip Xenia Schwaller in einem engen Duell dank des Vorteils des letzten Steins im letzten End mit 11:9 durch.

Dass die Schweizerinnen am Ende doch noch etwas ins Zittern kommen, hat sich zunächst nicht abgezeichnet: Im dritten End schreiben sie gar ein Fünferhaus und ziehen auf 7:2 davon, müssen die Däninnen aber gleich im Anschluss wieder auf zwei Punkte herankommen lassen. Mit einem Zweierhaus im neunten End gleicht Dänemark um Skip Madeleine Dupont schliesslich aus, ehe wiederum die Schweiz im zehnten und letzten End die entscheidenden Punkte holt.

Mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel in Calgary bleibt die Schweiz an der WM auf Halbfinal-Kurs. Bereits in der Nacht auf Mittwoch stehen Schwaller und Co. wieder um Einsatz: Um 2 Uhr MEZ wartet das Duell mit dem noch ungeschlagenen Gastgeber Kanada.