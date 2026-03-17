Die Schweizer Curlerinnen um Skip Xenia Schwaller haben den Fehlstart in die WM vergessen gemacht. In der Nacht auf Dienstag gibts den vierten Sieg in Folge.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nach dem 9:5-Sieg über Schottland am Montagabend legen die Schweizerinnen Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner mit einem 8:5-Erfolg über die Türkei nach. Es ist nach der Auftaktniederlage gegen Japan der vierte Erfolg am Stück.

Die Entscheidung gelingt den Schweizerinnen in einer engen Partie mit einem Zweierhaus im neunten End. Danach geben die Türkinnen wegen des Rückstands von drei Punkten das Spiel auf. Wegweisend für den Schweizer Erfolg ist auch ein Dreierhaus im vierten End. Zuvor stehlen die Türkinnen einen Stein zur 2:1-Führung, die Schweizerinnen können mit dem 4:2 aber umgehend reagieren und geben die Spielkontrolle danach nicht mehr ab.

Mit vier Siegen aus fünf Spielen befinden sich die WM-Debütantinnen auf Halbfinalkurs. Im Turnier sind nur noch die Kanadierinnen (vier Siege) ohne Niederlage. Am Dienstagabend geht es um 21 Uhr Schweizer Zeit gegen Dänemark weiter.