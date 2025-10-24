DE
FR
Abonnieren

Wegen Kreditkartenbetrug
Zehnfache Biathlon-Weltmeisterin zu Gefängnis verurteilt

Jahrelang betritt die zehnfache Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon die Vorwürfe. Jetzt hat sie ihre Taten gestanden und wurde zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt.
Publiziert: 17:03 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Die französische Biathletin Julia Simon ist wegen Diebstahl und Kreditkartenbetrug verurteilt worden.
Foto: AFP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die zehnmalige Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon (29) wurde am Freitag vom Strafgericht im französischen Albertville wegen Diebstahls und Kreditkartenbetrugs schuldig gesprochen. Simon wurde zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung und zu einer Busse von 15'000 Euro verurteilt.

Mehr Sport
Malenovic fehlt – und wird jetzt «näher ans Team rücken»
Mit Video
Canepa an PK zum Trainerknall
«Absurde Geschichten, die erfunden werden»
«Eine Schwangerschaft ist kein Honigschlecken»
Interview
«Kein Honigschlecken»
Ex-Ski-Ass Weirather über Babyglück und Zukunftspläne
Bundesliga-Profi bittet um Blutspende für verunfallte Katze
Emotionaler Aufruf
Bundesliga-Profi bittet um Blutspende für seine Katze
Trainer Magnin will FCB-Elf anhand von Tests festlegen
FCB-Inside
«Wird Rotationen geben»
Trainer Magnin will FCB-Elf anhand von Tests festlegen
18-Jährige holt als erste Afrikanerin Gold an Kunstturn-WM
Historischer Sieg
18-Jährige holt als erste Afrikanerin Gold an Kunstturn-WM
«Das war einiges schlechter als englisches Wetter ...»
Mit Video
Auch gegen FCZ von Beginn?
Starker YB-Andrews debütiert im Regen – und hofft nun auf mehr

Der «Fall Julia Simon» beschäftigte die Justiz und das französische Biathlon-Team die letzten drei Jahre. Julia Simon wurde vorgeworfen, dass sie zwei Teamkolleginnen die Kreditkarten gestohlen und damit im Sommer 2022 im Internet eingekauft habe. Simon bestritt diese Vorwürfe jahrelang, legte jetzt aber vor Gericht in Albertville ein Geständnis ab. Nebst der Busse muss Simon die gesamten Verfahrenskosten bezahlen.

Weiteres Ungemach droht der Biathletin nun vom französischen Skiverband, der nach dem Urteil von Albertville so schnell wie möglich über Disziplinarmassnahmen entscheiden will. Simon droht eine Sperre.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen