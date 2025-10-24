Trainer Magnin will FCB-Elf anhand von Tests festlegen

Drei Tage nach dem Europa-League-Auftritt in Lyon trifft der FC Basel in der 10. Runde am Sonntag auswärts auf Lausanne (16.30 Uhr). Und dann stehen zwei weitere englische Wochen an. So managt Trainer Magnin den Energiehaushalt.

Magnin und Lausanne? Das ist mehr als eine normale Rückkehr für den FCB-Trainer.

Darum gehts Trainer Ludovic Magnin über Lausanne: «Wird extrem speziell»

Das sagt er zur Frage nach der Startelf am Sonntag

Die News der Woche

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zum FCB kehrt Ludovic Magnin (46) am Sonntag nach Lausanne zurück. Drei Jahre lang stand er bei den Waadtländern an der Seitenlinie und führte den Klub aus der Challenge League bis auf einen Conference-League-Platz. «Das wird extrem speziell. Ich bin gespannt, wie die Emotionen sein werden», so der gebürtige Lausanner. «Es gibt viele Leute im Verein, die ich sehr mag und sehr schätze.» Für Magnin ist es als Trainer erst das dritte Duell gegen Lausanne, als FCZ-Coach blieb er in beiden Partien sieglos.

Die grosse Frage

Gegen Lyon setzte Magnin bis auf eine Ausnahme auf die gleiche Startelf wie fünf Tage zuvor gegen Winterthur. Doch wie sieht es gegen Lausanne aus? Schliesslich geht es für die Basler am Mittwoch zu Hause gegen den FCZ bereits wieder weiter. «Es wird sicher Rotationen geben», kündigt Magnin an. Wie viele genau, das will der FCB-Trainer zusammen mit seinem Staff am Freitag mittels verschiedener Tests herausfinden. «Danach entscheiden wir, wer ein drittes Spiel in Folge machen kann», so Magnin.

Gesagt ist gesagt

«Mein Nachfolger hat den Weg weitergeführt», sagt Magnin über den neuen Lausanne-Trainer Peter Zeidler. Lausanne spiele unter dem Deutschen einen sehr schnellen, pressingbetonten Fussball. «Das wird ein sehr intensives Spiel. Und dann erst noch auf Kunstrasen.»

Mögliche Aufstellung

Hitz; Rüegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho, Koindredi; Traoré, Shaqiri, Salah; Broschinski.

Wer fehlt?

Bis auf die beiden Langzeitausfälle Finn van Breemen und Keigo Tsunemoto stehen Magnin sämtliche Spieler zur Verfügung.

Neben dem Platz

Um in den drei englischen Wochen die bestmögliche Regeneration sicherzustellen, ist der FCB noch am Donnerstagabend von Lyon zurück nach Basel geflogen – mit sämtlichen Spielern an Bord. Was logisch klingt, ist aber keine Selbstverständlichkeit. Aufgrund des Nachtflugverbots des Euroairports hat sich der FCB keinen verspäteten Abflug leisten können. Hätte nach der Partie ein Spieler länger in der Dopingkontrolle ausharren müssen, wäre dieser alleine mit dem Mannschaftsbus zurück in die Schweiz gereist.

Hast du gewusst, dass …

... Basel nur zwei seiner letzten zehn Ernstkämpfe gegen Lausanne gewonnen hat? Es waren die letzten beiden – im Cup-Halbfinal im April und beim 3:2 in der Liga im Mai.

Aufgepasst auf

Gabriel Sigua (20). Der FCB-Leihspieler kämpft bei Lausanne um seinen Stammplatz. Möglich, dass er nach zwei Halbzeit-Auswechslungen nicht in der Startelf steht – aber auch, dass er es seinem Stammklub erst recht zeigen will.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

1. Daniliuc 4,7

2. Hitz 4,4

3. Schmid, Shaqiri, beide 4,2

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi.

Der Gegner

Auch Lausanne war am Donnerstag im Ausland im Einsatz. «Ich hoffe, die Leute haben den TV zur Pause abgeschaltet», ist das Fazit von Trainer Peter Zeidler vom Spiel auf Malta. Mehr dazu? Hier erscheint das Lausanne-Inside.

10 Spieltag

Sa., Sion – Thun, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr

So., FCZ – YB, 14 Uhr

So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr

So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr