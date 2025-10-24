Darum gehts
- Michy Batshuayi bittet Fans um Blutspende für seine verunfallte Katze
- Katze wurde in Frankfurt von Auto angefahren, benötigt dringend Operation
- Batshuayi postet Hilferuf auf Instagram
Frankfurt-Stürmer Michy Batshuayi (32) wendet sich über seine Instagram-Story an seine Fans. «Ich weiss, das ist keine gewöhnliche Bitte, aber es ist ihre einzige Überlebenschance.» Der ehemalige BVB- und Chelsea-Star bittet um eine Blutspende für seine kürzlich in Frankfurt von einem Auto angefahrene Katze. Der Vierbeiner befindet sich in einem kritischen Zustand und muss dringend operiert werden.
«Jede Minute zählt»
Das Tier liegt Batshuayi offenbar sehr am Herzen. «Leider ist sie zu schwach und braucht eine Bluttransfusion von einer anderen Katze, um die Operation zu überleben», so der Kicker weiter.
«Die Tierärzte suchen dringend nach einer gesunden Spenderkatze, um ihr das Leben zu retten», schreibt er. Da es sich nur um eine kleine, völlig ungefährliche Blutentnahme handle, bittet der Belgier «von Herzen um Hilfe».
«Die Operation ist sehr bald – jede Minute zählt», teilt er abschliessend mit. Katzenhalter sollen ihn für eine mögliche Hilfeleistung direkt kontaktieren.
Den Beitrag veröffentlicht Batshuayi auch noch auf Englisch – dazu zeigt er ein Bild seines verunglückten Vierbeiners.
