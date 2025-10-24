Die 18-jährige Algerierin Kaylia Nemour hat bei der Turn-WM in Jakarta Gold am Stufenbarren gewonnen. Sie ist die erste afrikanische Weltmeisterin im Kunstturnen und setzt sich mit 15,566 Punkten deutlich gegen die Konkurrenz durch.

Darum gehts Algerierin Kaylia Nemour wird mit 18 Jahren Weltmeisterin am Stufenbarren

Erste Afrikanerin mit Weltmeistertitel im Kunstturnen, Gold auch bei Olympia

Nemour distanziert Russin Melnikowa um mehr als einen Punkt mit 15,566 Punkten

Die Algerierin Kaylia Nemour ist in Jakarta mit 18 Jahren Weltmeisterin am Stufenbarren geworden. Bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hatte sie an diesem Gerät Gold gewonnen.

Nemour ist die erste Afrikanerin, die einen Weltmeistertitel im Kunstturnen erringt. Mit einer Wertung von 15,566 Punkten distanziert sie die Russin Angelina Melnikowa um mehr als einen Punkt. Melnikowa gewinnt tags zuvor den Mehrkampf-Titel. Die Chinesin Yang Fanyuwei komplettiert als Dritte das Podest.

Die weiteren WM-Titel am Freitag gehen an Melnikowa (Sprung), den Chinesen Hing Yanming (Pauschenpferd), den Briten Jake Jarman (Boden) und den US-Amerikaner Donnell Whittenburg (Ringe).

Von der Schweizer Delegation kann sich niemand für die Gerätefinals vom Freitag und Samstag qualifizieren. Florian Langenegger verpasst die Top 8 am Boden als Neunter knapp. Noe Seifert, der Bronzemedaillengewinner im Mehrkampf, belegt am Reck den 10. Rang.