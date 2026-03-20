Der litauische Ex-Biathlet Linas Banys ist mit nur 27 Jahren verstorben. Der Verband bestätigt die tragische Nachricht, die Todesursache bleibt unklar. Banys nahm 2022 an den Olympischen Winterspielen in Peking teil.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der ehemalige Biathlet Linas Banys ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Das bestätigt der litauische Biathlon-Verband am Freitag und schreibt: «Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und der gesamten litauischen Biathlon-Gemeinschaft». Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Linas vertrat Litauen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sowie an drei Weltmeisterschaften. Im Laufe seiner Karriere gewann er den nationalen Meistertitel. 2024 beendete Banys seine Karriere.

«Wird für immer mein bester Freund bleiben»

Der Präsident des litauischen Verbands sagt gegenüber dem Portal Lyrtas: «Es ist sehr traurig. Ein Mensch steht in der Blüte seines Lebens, in der schönsten Phase seines Lebens, und dann passiert so etwas. Es ist traurig, sehr traurig.»

Sein früherer Teamkollege Vytautas Strolia (33) sagt gegenüber LRT: «Linas war meine wichtigste Stütze, sowohl im Training als auch im Alltag. Ich werde Linas immer als jemanden in Erinnerung behalten, den man jederzeit anrufen konnte und der einem sofort geholfen hat, dem man all seine Erlebnisse erzählen konnte.» Abschliessend sagt Strolia: «Er wird immer mein bester Freund bleiben.»