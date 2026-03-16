Ösi-Erfolgstrainerin verlässt Schweizer Biathlon-Team

Im Biathlon-Team bei Swiss-Ski endet eine Ära. Cheftrainerin Sandra Flunger (43) will sich nach acht Jahren neu orientieren und sucht nach einer neuen Herausforderung im Ausland. «Obschon mir der Abschied schwerfällt, reifte in den vergangenen Wochen meine Überzeugung, dass neue Impulse und Reize für beide Seiten sinnvoll sind», begründet Flunger ihre Entscheidung.

Die Österreicherin war seit 2018 im Verband tätig, zunächst als Weltcup-Trainerin der Schweizer Biathletinnen, dann teamübergreifend als Cheftrainerin für das sogenannte Komplextraining – die Verbindung von Laufen und Schiessen.

Unter ihrer Leitung feierte das Team mehrere historische Erfolge: Die ersten Weltcup-Podestplätze einer Schweizer Frauen-Staffel, den ersten Sieg einer Schweizer Single-Mixed-Staffel und erstmals seit über zehn Jahren wieder Einzelsiege im Weltcup. In der Nationenwertung kletterte die Schweiz von Rang 9 auf Rang 5.

«Tätigkeit dauert bereits länger als gedacht»

Flunger blickt dankbar auf die letzten acht Jahre zurück. «Eine unglaublich intensive und schöne Zeit», wie sie sagt. «In unserem Sport wird oft in Olympia-Zyklen gedacht, also in Perioden von vier Jahren zwischen Olympischen Spielen.» Damit, dass sie in der Schweiz zwei solche Zyklen absolvieren wird, hätte sie 2018 nicht gerechnet. «Meine Tätigkeit bei Swiss-Ski dauert bereits viel länger, als ich das zu Beginn gedacht habe.»

Nun hinterlässt Flunger im Biathlon-Team grosse Fusstapfen, die es zu füllen gilt. Über die Nachfolge und eine mögliche Neustrukturierung im Trainerstab will Swiss-Ski «zu gegebener Zeit» informieren.