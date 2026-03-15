Schweizer Erfolgsmeldung aus dem österreichischen Montafon: Sina Siegenthaler holt sich im Snowboardcross ihren zweiten Weltcupsieg. Kein Exploit gelingt dagegen der Schweizer Single-Mixed-Staffel im Biathlon. Der Wintersport-Tag in der Übersicht.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Snowboardcross

Dass ihr die Cross-Strecke im Montafon liegt, stellt Sina Siegenthaler bereits am Samstag mit der Bestzeit in der Qualifikation unter Beweis. Am Sonntag zeigt sie diese Stärke auch im Rennen: Die Berner Oberländerin feiert unweit der Schweizer Grenze ihren zweiten Sieg auf Weltcup-Stufe. Im Final verweist sie die Australierin Josie Baff und die Britin Charlotte Bankes auf die weiteren Podestplätze. Siegenthalers Landsfrau Luana Bianchi stösst ebenfalls in den Halbfinal vor und landet am Ende auf Rang sechs.

Bei den Männern übersteht nur Kalle Koblet die Qualifikation. Für den 28-Jährigen ist schliesslich im Viertelfinal Schluss.

Biathlon

Beim Biathlon-Weltcup im estnischen Otepää verpasst die Schweizer Single-Mixed-Staffel mit Lea Meier und Niklas Hartweg einen Exploit: Das Duo klassiert sich nach insgesamt fünf Strafrunden und 19 Nachladern auf Rang 10. Das Rennen um den Sieg bietet viel Drama: Mitten im Kampf um die Spitzenposition gegen Norwegen wird Frankreich wegen zu vieler Reservepatronen disqualifiziert – der Sieg geht so deutlich an das norwegische Duo Karoline Offigstad Knotten/Sturla Holm Lägreid. Dahinter laufen Schweden und Finnland auf die weiteren Podestplätze.