Schweizer Biathletinnen bei Öberg-Sieg ohne Spitzenplatz

Beim Sprint der Biathletinnen in Oslo ist Lena Häcki-Gross als 28. die beste Schweizerin.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Die Schweizer Biathletinnen können beim letzten Sprint (7,5 km) der Saison nicht mit den Besten mithalten.

Im norwegischen Oslo ist Lena Häcki-Gross als 28. die erfolgreichste des helvetischen Sextetts, Lea Meier wird 31., Lydia Mettler 39., Aita Gasparin 57., Coralie Langel 65. und Amy Baserga 67.

Gewonnen wird der Sprint von der Schwedin Hanna Öberg, die die Italienerin Lisa Vittozzi und ihre Schwester Elvira auf die Ränge zwei und drei verweist. Lou Jeanmonnot aus Frankreich sichert sich mit Platz sechs erstmals den Sieg im Gesamtweltcup.