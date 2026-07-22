Zuwachs in der schwedischen Biathlon-Familie. Wie Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma verkünden, werden sie erstmals Eltern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hanna Öberg und Martin Ponsiluoma erwarten ihr erstes Kind

Die schönen Neuigkeiten verkündet das Biathlon-Paar auf Instagram

Am Anfang ihrer Beziehung sorgten sie mit einem Liebes-Wirrwarr für Schlagzeilen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Wir haben etwas, das wir euch sagen wollen!», schreibt das schwedische Biathlon-Paar Hanna Öberg (30) und Martin Ponsiluoma (30) auf Instagram. Und fügt an: «Die kommende Saison hält neue Herausforderungen bereit.»

Der Grund könnte nicht schöner sein. Denn die beiden erwarten ihr erstes Kind. Stolz präsentiert Öberg ihren Babybauch, auf den ihr Partner zärtlich seine Hand gelegt hat. Damit ist klar, dass die Schwedin die kommende Saison nicht auf den Weltcup-Loipen verbringen wird.

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Öberg und Ponsiluoma machten ihre Liebe im Oktober 2021 öffentlich. «Es ist wahr, dass wir zusammen sind, und es fühlt sich so gut an», schwärmte Öberg damals gegenüber «Expressen».

Teaminterner Partnertausch

Zu Beginn war ihre Beziehung allerdings brisant. Denn ihr lag ein Liebes-Wirrwarr zugrunde. Bis 2020 war Öberg mit Jesper Nelin (33) liiert – ebenfalls Biathlet und ein guter Freund Ponsiluomas. Auch er fand kurz nach der Trennung mit Fanny Johansson (32) ein neues Liebesglück. Auch sie war Biathletin – und die Ponsiluoma-Ex. Zusammengefunden hatten die beiden, weil sie sich gegenseitig trösteten. Der teaminterne Partnertausch sorgte für Schlagzeilen. Nur: Während Öberg und Ponsiluoma immer noch glücklich miteinander sind, zerbrach die Beziehung zwischen Nelin und Johansson.

Und die Liebe zwischen Öberg und Ponsiluoma wird nun gekrönt. Wenn der Nachwuchs nach ihnen kommt, darf sich Schweden auf die nächste erfolgreiche Biathlon-Generation freuen. Öberg ist zweifache Olympiasiegerin sowie dreifache Weltmeisterin und hat erst im Februar mit der Staffel Olympiasilber gewonnen. Auch Ponsiluoma hat zwei WM-Goldmedaillen daheim und fügte seiner Sammlung in diesem Jahr Olympia-Gold und -Bronze hinzu.