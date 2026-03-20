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Kein Schweizer Spitzenplatz
Perrot sichert sich vorzeitig den Biathlon-Gesamtsieg

Eric Perrot holt sich mit Rang 3 im Biathlon-Sprint in Oslo den Gesamtsieg – zwei Rennen vor Schluss. Sturla Holm Lägreid gewinnt am Holmenkollen, bester Schweizer wird Niklas Hartweg auf Platz 18.
Publiziert: 18:41 Uhr
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Eric Perrot sichert sich den Gesamtsieg.
Foto: keystone-sda.ch
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Eric Perrot (24) sichert sich mit einem 3. Rang beim Biathlon-Sprint in Oslo (No) zwei Rennen vor Schluss den Gesamtsieg. Der Tagessieg am Holmenkollen bleibt in norwegischer Hand: Sturla Holm Lägreid erlaubt sich wie Perrot einen Schiessfehler, setzt sich aber dennoch um 4,6 Sekunden vom Franzosen ab. Mit Émilien Jacquelin schiebt sich ein weiterer Franzose dazwischen aufs Podest (+3,9 Sekunden).

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Bester Schweizer in Oslo ist Niklas Hartweg, der sich auf Rang 18 klassiert. Auch Jeremy Finello (30.), Joscha Burkhalter (31.) und Sebastian Stalder (40.) schaffen die Qualifikation für die Verfolgung am kommenden Samstag.

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