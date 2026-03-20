Pascal KeuschRedaktor Sport
Eric Perrot (24) sichert sich mit einem 3. Rang beim Biathlon-Sprint in Oslo (No) zwei Rennen vor Schluss den Gesamtsieg. Der Tagessieg am Holmenkollen bleibt in norwegischer Hand: Sturla Holm Lägreid erlaubt sich wie Perrot einen Schiessfehler, setzt sich aber dennoch um 4,6 Sekunden vom Franzosen ab. Mit Émilien Jacquelin schiebt sich ein weiterer Franzose dazwischen aufs Podest (+3,9 Sekunden).
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Erst zum zweiten Mal überhaupt
Sensationeller Podestplatz für Schweizer Biathlon-Mixed-Staffel
Bester Schweizer in Oslo ist Niklas Hartweg, der sich auf Rang 18 klassiert. Auch Jeremy Finello (30.), Joscha Burkhalter (31.) und Sebastian Stalder (40.) schaffen die Qualifikation für die Verfolgung am kommenden Samstag.