1 Fussball-EM 2025

Nach dem aus Schweizer Sicht grössten Highlight im Juli muss nicht lange gesucht werden. Sowohl was die Dauer des Events als auch die mediale Aufmerksamkeit und das Teilnehmerfeld angeht, übertrifft nichts die Fussball-Europameisterschaft im eigenen Land, die in acht verschiedenen Städten ausgetragen wird.

Dank ihres Last-Minute-Ausgleichs im letzten Gruppenspiel gegen Finnland steht die Nati im Viertelfinal und trifft dort am Freitag, 18.7., auf Spanien. Blick informiert umfassend mit aktuellsten News, spannenden Hintergrundreportagen, Live-Sendungen, Podcasts und einem eigenen Newsletter über das Turnier.

2 Tour de France

Seit dem 5.7. sorgen die Topshots im Strassenradsport im Rahmen der Tour de France 2025 für Spektakel und begeistern Fans weltweit. Von den fünf Schweizern, die zu Beginn der Tour an den Start gingen, verbleiben nach zehn von insgesamt 21 Etappen deren vier: Mauro Schmid, Marc Hirschi, Fabian Lienhard und Silvan Dillier. Viel Pech bekundete Stefan Bissegger, der nach einem Sturz in der Eröffnungsetappe aufgeben musste.

3 Spa zweiter F1-Klassiker nach Silverstone

Beim ereignisreichen Rennen in Silverstone sorgte Nico Hülkenberg für das erste Sauber-Podium seit Suzuka 2012 und versetzte nicht nur den Hinwiler Rennstall in Ekstase, sondern auch die internationale Presse. Für den Deutschen selbst war es das erste Podium der Karriere überhaupt.

Ob in Spa gleich die nächste Sauber-Sause folgt, steht selbstredend in den Sternen. Für Spektakel dürfte das Rennen auf dem historischen Track jedoch allemal sorgen. Bereits zum 58. Mal wird die F1 am 27.7. in Belgien gastieren, wo bereits in der allerersten F1-Saison von 1950 gefahren wurde.

4 Ein Schwing-Highlight jagt das nächste

Klar, gegenüber dem ESAF Ende August wirkt jedes Kranzfest klein. Dennoch dürfen sich Schwingfans auch im Juli auf eine Reihe grösserer Feste freuen. Nach dem Innerschweizerischen, Südwestschweizer, Bernisch-Kantonalem sowie dem Rigi-Schwinget wird am 19.7. auf dem Weissenstein geschwungen, wobei das Teilnehmerfeld die Sieger der beiden letzten Austragungen, Fabian Staudenmann (2023) und Armon Orlik (2024), beinhaltet. Letzterer sicherte sich im Schlussgang vergangenes Jahr gegen den kürzlich zurückgetretenen Patrick Räbmatter den Tagessieg. Den Abschluss des Schwingmonats bildet der Brünig-Schwinget vom 27. Juli.

5 Auftakt in Super-League-Saison 2025/26

Nebst der Frauen-EM und der Klub-WM dürfen sich Schweizer Fussballfans im Juli über ein weiteres Highlight freuen. Rund einen Monat vor den Top-5-Ligen ertönt in der heimischen Super League am 25.7. um 20:30 Uhr der erste Pfiff der neuen Saison. Im Letzigrund stehen sich der FCZ und der FC Sion, der kürzlich mit einem Testspiel in Russland für Aufsehen sorgte, gegenüber. Bereits eine Stunde früher eröffnen Xamax und Nyonnais die neue Challenge-League-Saison.

Alle Sporthighlights im Juli 2025