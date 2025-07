1/8 Jana Fernandez ist an dieser EM bislang zu zwei Einsätzen gekommen. Foto: Getty Images

Darum gehts Jana Fernandez lobt Sydney Schertenleib vor EM-Viertelfinal zwischen Spanien und Schweiz

Fernandez sieht Schweizer Publikum als Vorteil für Gastgeberinnen

Noch steht sie im Schatten der ganz grossen Namen wie Aitana Bonmati, Alexia Putellas oder Caroline Graham Hansen. Doch Jana Fernandez (23) gehörte in der abgelaufenen Saison zu den grossen Aufsteigerinnen beim FC Barcelona. Insgesamt 36 Spiele hat die Rechtsverteidigerin wettbewerbsübergreifend bestritten und sich so einen Platz im spanischen EM-Kader gesichert. Nun trifft Fernandez am Freitag im EM-Viertelfinal mit Sydney Schertenleib (18) auf eine Teamkollegin, die in den letzten Monaten einen ähnlich steilen Aufstieg erlebt hat.

Von Blick auf das Nati-Juwel angesprochen, gerät Fernandes regelrecht ins Schwärmen. «Sydney hat alle Qualitäten, um in ein paar Jahren eine grosse Fussballerin zu sein», glaubt die Spanierin. Schertenleib habe sich in der vergangenen Saison in den Trainings und den Spielen mit Barcelona sehr verbessert. «Sie ist auch in diesem Turnier eine der Entdeckungen, denn sie hat das Schweizer Team mitgerissen», findet ihre Barça-Kollegin. «Ich habe nur lobende Worte für sie. Darum hoffe ich, dass sie am Freitag kein gutes Spiel hat.»

Doch Fernandez sieht nicht nur Schertenleib als Hindernis auf dem Weg zum angestrebten EM-Titel. Vor allem vor dem Schweizer Publikum hat die dreifache Champions-League-Siegerin grossen Respekt. «Es ist schwierig für uns, wenn sie alle Fans auf ihrer Seite haben. Ich denke, dass das ihnen auf emotionaler Ebene sehr helfen kann», sagt Fernandez. Gleichzeitig sei es für Spanien aber auch eine grosse Motivation, gegen die Gastgeberinnen antreten zu dürfen.

Nati mit bösen Spanien-Erinnerungen

Beim letzten Gastspiel in der Schweiz im November 2023 fegte Spanien die Nati gleich mit 7:1 aus dem Letzigrund. Das Hinspiel in Spanien ein paar Wochen zuvor war mit 5:0 ebenfalls eine klare Sache zugunsten der Furia Roja gewesen. Ist das Viertelfinal-Duell mit der Schweiz für die Titel-Favoritinnen also schon fast ein Freilos? «Wir sollten uns nicht auf das konzentrieren, was wir in der Vergangenheit getan haben», warnt Fernandez. «Wir wissen, dass sie ein sehr gutes Team haben». Die Schweiz verfüge über viele Spielerinnen mit Qualität. «Ich habe ja auch schon mit Ana-Maria Crnogorcevic zusammengespielt. Und jetzt mit Sydney.»

Im Gegensatz zu Schertenleib, die auch im EM-Viertelfinal in der Startelf stehen dürfte, wird ihre Barça-Teamkollegin Fernandez am Freitag zu Beginn wohl wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.

