Die Schweiz ist bekannt für ihre atemberaubende Bergwelt, insbesondere die Alpen, ihre beeindruckenden Gletscher, glasklares Wasser und märchenhafte Landschaften.

Aber natürlich auch für Käse, Schokolade, Uhren und Banken. Dass die Schweiz sehr viel zu bieten hat, erfahren die besten Fussballerinnen Europas gerade höchstpersönlich. Während der EM in der Schweiz geniessen die Top-Stars ihre Freizeit in den Bergen, an den Flüssen und in den Seen und können sich so optimal regenerieren, bevor ab Mittwoch die K.o.-Phase beginnt.

1:17 EM-Stars in der Schweiz: Spanierin postet Kuh-Video nach Ausflug

Nati-Gegner Spanien am Genfersee

Nach der erfolgreichen Gruppenphase geniessen die Weltmeisterinnen aus Spanien, die am Freitagabend in Bern gegen die Schweiz spielen (21 Uhr), einen Tag im Erholungsgebiet Frience in den Waadtländer Alpen. Weltfussballerin Aitana Bonmati (27) postet eine Bildstrecke mit 23 Fotos vom Ausflug mit den Worten «Ruhe in den Alpen». Es scheint der spanischen Mittelfeld-Regisseurin also gefallen zu haben. Ob ihr das Fondue, das sie zeigt, geschmeckt hat, lässt sie offen. Ihre Teamkollegin Patri Guijarro (27) derweil zeigt ihren Fans die Landschaft mit den grasenden Kühen auf der Weide (im Video oben).

Verschiedene Teams erfreuen sich ab der Rigi

Die Schwedinnen verbringen ihre Freizeit derweil mit ihren Partnerinnen und Partnern, mit der Familie und Freunden. Da die Skandinavierinnen während der EM in Cham ZG logieren, liegt ein Ausflug auf nahe gelegene Rigi auf der Hand. Gleich mehrere schwedische Top-Stars können es nicht lassen und posten ausgelassen Fotos von sich und ihren Liebsten auf dem Berg mit der wunderschönen Aussicht über die Zentralschweiz. Die Königin der Berge ist eine begehrte Destination – schon das deutsche Team hat sie vor dem EM-Start besucht.

Wackeliger Ausflug der Französinnen

In der Ostschweiz haben sich die Französinnen ihr EM-Quartier eingerichtet. Sie logieren in Heiden AR. Und nutzen ihre freie Zeit, um das Appenzellerland zu erkunden. Nicht fehlen darf dabei der Gang über die 180 Meter lange und 46 Meter über dem Mattenbach verlaufende Hängebrücke, welche die Ortschaften Grub AR und Grub SG verbindet. Als Belohnung gibts eine Pause auf einem Bänkchen – mit bestem Blick auf den Bodensee.

Abkühlung im und am Neuenburgersee

Die Seen in der Schweiz laden gerade bei den heissen Temperaturen der letzten Wochen zum Abkühlen ein. Dem können auch die Norwegerinnen nicht widerstehen. Sie planschen vergnügt im Neuenburgersee, gönnen sich nach dem Bad auch noch ein leckeres Eis. Und erkunden das Gewässer später mit einem Boot. Die zahlreichen Schnappschüsse zeigen, das Programm hat ihnen sichtlich Spass gemacht.

Blick auf die Kapellbrücke

Die Kapellbrücke ist das Wahrzeichen von Luzern. Und ein beliebtes Fotosujet für Touristen. Auch die Italienerin Cristiana Girelli (35) scheint ganz angetan zu sein. Ihren Blick auf die Brücke teilt sie auf Social Media mit ihren Fans. Sie beweist, nicht nur die Schweizer Landschaft begeistert die Fussballerinnen, sondern auch Bauwerke und Gebäude.

Löwinnen in Zürich

Zürich hat aktuell nicht nur den Zürileu, sondern auch ganz viele Löwinnen in der Stadt. Denn Englands Team hat sich hier niedergelassen. Und die Spielerinnen, die den Übernamen Lionesses haben, scheinen ganz angetan – vor allem vom See. Sie teilen ihre Eindrücke von einem Spaziergang der Promenade entlang und lassen ihre Follower auch an der wunderschönen Aussicht teilhaben.

Mit Karte in Genf

Den Weg in den Viertelfinal haben die Finninnen nicht gefunden. Sie sind mit einem 1:1 gegen die Schweizer Nati ausgeschieden. Linda Sällström (37) sucht offenbar auch in Genf nach dem richtigen Weg. Bei ihrem Ausflug soll eine Karte ihr helfen – eine auf Papier und nicht, wie es viele andere wohl machen würden, auf dem Handy.

Auch berühmte Partnerinnen sind in der Schweiz

Nicht nur die Spielerinnen kommen in den Genuss der wunderschönen Landschaft der Schweiz. Auch ihre Lebensgefährten nutzen die EM, um unser Land zu erkunden. Zum Beispiel die australische Nationalspielerin Ellie Carpenter (25), welche kurz vor der EM Daniëlle van de Donk (33) das Ja-Wort gegeben hat. Sie zeigt sich zwischen den Gruppenspielen der Holländerinnen beim Wandern und geniesst während einer Zwischenverpflegung das wunderbare Panorama.