Die Nati muss das Dienstagstraining in der Vorbereitung auf den EM-Viertelfinal absagen. Zu viele Spielerinnen sind erklältet, wie der SFV meldet.

1/6 Die Nati muss das Dienstagstraining absagen. Foto: keystone-sda.ch

Lucas Werder Reporter Fussball

Grippe-Alarm im Nati-Camp! Drei Tage vor dem EM-Viertelfinal gegen Spanien fällt das für Dienstagvormittag angesetzte Training kurzfristig aus. Die Meldung kommt keine halbe Stunde vor Beginn der ursprünglich um 11.15 Uhr geplanten Einheit.

Weil mehrere Spielerinnen in den vergangenen Tagen Erkältungssymptome verspürt hätten, hat der Nati-Staff entschieden, das geplante Training auf Mittwoch zu verschieben. Um «eine qualitative Trainingsgestaltung zu ermöglichen», würden die Spielerinnen nun einen freien Tag zur Erholung bekommen.

Zu den betroffenen Spielerinnen gehören unter anderem Julia Stierli und Coumba Sow. Beide hatten das öffentliche Training am Sonntag ausgelassen.

Erinnerungen an 2022

Die Meldung lässt Erinnerungen an die letzte EM im Sommer 2022 aufkommen. Bereits in England hatte die Nati mit einer Krankheitswelle zu kämpfen. Nach dem Eröffnungsspiel gegen Portugal mussten sich aufgrund von Magendarm-Symptomen acht Spielerinnen und elf Staff-Mitglieder in Isolation begeben. Auch damals wurde deswegen ein Training abgesagt.

Und auch das Männer-Team hatte an der WM 2022 in Katar mit einer Erkältungswelle zu kämpfen. Yann Sommer und Nico Elvedi mussten das abschliessende Gruppenspiel gegen Serbien auslassen. Auch Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez und Granit Xhaka hatten zwischenzeitlich Grippe-Symptome und mussten Medikamente nehmen. Später erwischte es auch Fabian Schär und Silvan Widmer, der für den Achtelfinal gegen Portugal Forfait geben musste.