1/5 An der Frauen-EM 2025 stehen die Viertelfinals an. Norwegen misst sich mit Italien. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Darum gehts Frauen-EM erstmals in der Schweiz - die Stimmung ist riesig!

Frauenfussball erlebt einen starken Aufschwung

Spielplan umfasst Gruppen-, K.o.-Spiele und Finale

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

EM 2025 Spielplan PDF Verpasse keine Spiele der Nati oder anderer Nationen dank unseres EM-Spielplans im PDF-Format zum Ausdrucken! Nach der Gruppenphase startet am 16.7. mit den Viertelfinals die K.o.-Phase. Um alle Partien der Nati oder deiner Lieblingsnation zu sehen, gibt es hier den kompletten Spielplan im praktischen PDF-Format. Ganz einfach zum Downloaden, Ausdrucken und Zuhause aufhängen. Download Spielplan EM 2025

Die Schweiz steht diesen Sommer ganz im Zeichen des Frauenfussballs. Zum ersten Mal findet die Europameisterschaft der Frauen in unserem Land statt – und das mitten in einer Phase, in der der Frauenfussball so viel Rückenwind hat wie nie zuvor. Volle Stadien, grosse Namen, junge Talente und eine Nati, die bereit ist, Geschichte zu schreiben. Von Genf bis Basel, von Bern bis Zürich: Jetzt rollt die Lederkugel und ganz Europa schaut hin. Damit auch du keine Sekunde der Fussballaction verpasst, findest du hier den Spielplan mit allen Daten und Begegnungen.