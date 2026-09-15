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Lettland in die Suppe gespuckt
Volleyball-Nati feiert versöhnlichen EM-Abschied

Die Schweizer Volleyballer gewinnen das letzte Gruppenspiel an der EM in Rumänien. Am Ausscheiden ändert das aber nichts mehr. Den Letten könnte die Pleite noch teuer zu stehen kommen.
Publiziert: 19:21 Uhr
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Die Schweizer Volleyballer holen an der EM doch noch einen Sieg.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Im fünften und letzten EM-Vorrundenspiel im rumänischen Cluj-Napoca gelingt der Nati gegen Lettland ein versöhnliches Turnierende. Die Schweizer gewinnen in vier Sätzen mit 25:22, 25:19, 16:25 und 25:22 und holen sich nach vier Pleiten gegen Frankreich, Rumänien, die Türkei und Deutschland doch noch Punkte.

Das Aus in der Vorrunde, in der in jeder der vier Gruppen vier von sechs Teams in die Achtelfinals weiterkommen, stand bereits vor dem Spiel fest. Für die Letten hingegen ist die Niederlage womöglich folgenschwer. Bei einem 3:0- oder 3:1-Sieg hätte man sich im letzten Spiel gegen die Türkei am Mittwoch auch eine Niederlage in fünf Sätzen leisten können. So braucht es nun einen Sieg. 

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