DE
FR
Abonnieren

Gegen den Olympiasieger
Die Schweiz startet mit Niederlage in die Volleyball-EM

Die Schweiz zeigt im ersten Gruppenspiel der Volleyball-EM gegen das favorisierte Frankreich einen kämpferischen Auftritt. Am Ende gibts dennoch eine deutliche Niederlage.
Publiziert: 18:48 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Schweiz verliert ihr Auftaktspiel in die Volleyball-EM gegen Olympiasieger Frankreich.
Foto: AFP
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Es ist ein harter Auftaktgegner, den die Schweiz an der Volleyball-Europameisterschaft zugelost bekommen hat: Die Equipe von Juan Manuel Serramalera trifft im ersten Gruppenspiel im rumänischen Cluj-Napoca gleich auf den amtierenden Olympiasieger aus Frankreich – und ist dementsprechend krasser Aussenseiter.

Davon lassen sich die Schweizer aber nicht entmutigen und zeigen vor allem in den ersten beiden Sätzen einen kämpferischen Auftritt. Nach dem 23:25 im Start-Durchgang verwickeln sie den scheinbar übermächtigen Gegner in einen wahren Krimi – 36 Minuten dauert der zweite Satz, den Frankreich schliesslich knapp mit 31:29 für sich entscheiden kann.

Mit einem 25:21 im dritten Satz macht der Favorit schliesslich den Deckel drauf – für die Schweiz schaut so schliesslich nichts Zählbares heraus. Die nächste Chance darauf bietet sich ihr aber schon am Freitag um 20 Uhr im zweiten Gruppenspiel gegen Gastgeber Rumänien.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen