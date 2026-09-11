Schweizer Volleyballer verlieren auch gegen Rumänien

Die Schweizer Volleyballer verlieren auch ihr zweites Gruppenspiel an der EM – am Freitag ist Gastgeber Rumänien eine Nummer zu gross.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Gleich mit 25:13 fegen die Schweizer Volleyballer Rumänien im dritten Satz vom Feld. Nur: Für das Nationalteam von Trainer Juan Manuel Serramalera ist es der einzige Satzgewinn in diesem Spiel gegen einen der vier EM-Gastgeber.

Am Ende steht so ein 21:25, 23:25, 25:13 und 25:20 auf der Anzeigetafel, womit die Schweiz an der EM auch im zweiten Gruppenspiel als Verliererin vom Feld geht. Nach dem kämpferischen Auftritt gegen Olympiasieger Frankreich zum Auftakt ist das eine leise Enttäuschung – im Ranking des europäischen Kontinentalverbands liegt Rumänien knapp hinter der Schweiz.

Die nächste Chance auf die ersten Punkte an diesem Turnier bietet sich der Schweiz in Cluj-Napoca am kommenden Sonntag um 16 Uhr Schweizer Zeit gegen die Türkei – ein etwas grösserer Brocken als Rumänien.