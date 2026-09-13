Schweizer Volleyballer verlieren auch das dritte EM-Spiel

Die Volleyball-Nati der Männer steht an der EM schon nach dem dritten Spiel vor dem Aus. Gegen die Türkei setzt es eine 0:3-Niederlage ab.

Nati steht vor dem Aus

Carlo Steiner Redaktor Sport

Drei Spiele, drei Niederlagen. Die Schweizer Volleyballer stehen an der EM im rumänischen Cluj-Napoca weiter ohne Sieg da. Nach Frankreich und Rumänien ist am Sonntag die Türkei eine Nummer zu gross.

Die favorisierten Türken gewinnen in 3:0-Sätzen mit 25:23, 25:19 und 25:19.

Die Qualifikation für die Achtelfinals ist für die Schweizer somit nur noch theoretisch machbar. Vier von sechs Teams pro Gruppe erreichen diese, die Nati müsste aber auch bei zwei Siegen gegen Deutschland (Montag, 16 Uhr) und Lettland (Dienstag, 16 Uhr) auf grosse Schützenhilfe hoffen.