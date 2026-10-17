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Spanier überrascht
Bald-Nummer-1 Zverev scheitert im Shanghai-Halbfinal

Überraschung in Shanghai: Alexander Zverev verliert seinen Halbfinal gegen Alejandro Davidovich Fokina und verpasst seine zweite Finalteilnahme in der chinesischen Metropole.
Publiziert: vor 1 Minute
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Alexander Zverev verpasst den Final in Shanghai.
Foto: Dukas
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Alexander Zverev (29) verpasst den Final beim Masters in Shanghai. Der Deutsche, der spätestens am Ende des Jahres erstmals zur Weltnummer eins werden wird, unterliegt dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 26) in drei Sätzen.

Nach dem gewonnenen Startsatz (7:5) baut Zverev kontinuierlich ab. Davidovich Fokina entscheidet die Sätze zwei und drei mit 6:4 und 6:3 für sich und zieht in den zweiten Masters-Final (nach Monaco 2022) seiner Karriere ein.

Im Endspiel am Sonntag trifft er auf den Sieger des Duells zwischen dem Russen Daniil Medwedew (ATP 5), der das Turnier 2019 dank eines Finalsiegs gegen Zverev gewann, und dem Spanier Rafael Jodar (ATP 13).

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Aufgrund der Niederlage kann Zverev beim ATP-500-Turnier von Wien (ab dem 26. Oktober) noch nicht die Nummer eins werden. Frühestens beim Masters von Paris (ab dem 2. November) kann es klappen.

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