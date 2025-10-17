Viktorija Golubic scheitert beim WTA-250-Turnier in Osaka in den Viertelfinals. Die Zürcherin verliert gegen die Rumänin Sorana Cirstea 2:6, 6:2, 2:6.

1/4 Viktorija Golubic verliert gegen Sorana Cirstea. (Archivbild aus dem Achtelfinal) Foto: AFP

Darum gehts Viktorija Golubic scheitert im Viertelfinal in Osaka an Cirstea

Cirstea war bereits vor zwei Jahren gegen Golubic erfolgreich

Golubic erreichte zuletzt im August die Viertelfinals in Cleveland

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Viktorija Golubic (WTA 60) scheitert in Osaka im Viertelfinal an Sorana Cirstea. Nach dem verpatzten ersten Satz findet Golubic gegen die 35-jährige Cirstea doch noch den Tritt, allerdings nur vorübergehend. Das Aufbäumen ist zu kurz, um ihre Kontrahentin, als Nummer 51 im Ranking um neun Ränge besser klassiert, erstmals zu bezwingen. Schon das zuvor einzige Duell entschied die Rumänin im Januar vor zwei Jahren beim Turnier in Adelaide für sich.

Zum zuvor letzten Mal erreichte Golubic im August die Viertelfinals auf der Tour – beim Turnier in Cleveland (Ohio, USA) das Cirstea als Qualifikantin gewann.