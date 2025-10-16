Viktorija Golubic gewinnt in Osaka gegen Marie Bouzkova (WTA 41) und steht in den Viertelfinals. Die 32-Jährige siegt in Japan mit 1:6, 6:2 und 7:6.

Freude bei Viktorija Golubic: Sie steht im WTA-Turnier von Osaka im Viertelfinal. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Trotz eines üblen Fehlstarts schafft Viktorija Golubic (32) beim WTA-Turnier in Osaka den Sprung in den Viertelfinal. Sie schlägt Marie Bouzkova in drei Sätzen.

Während die 27-jährige Tschechin durch den ersten Satz marschiert, ihn sich mit 6:1 sichert, ist Golubic im zweiten mit 6:2 ähnlich souverän. Im dritten Satz liefern sich die beiden dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen und gewinnen jeweils mehr Breaks als eigene Games. Schliesslich muss die Partie im Tiebreak entschieden werden. In diesem hat Golubic die Nase vorn (7:3) und sichert sich den Viertelfinaleinzug nach 2:45 Stunden.

Bereits am Freitag trifft Golubic nun auf die Rumänin Sorana Cirstea (WTA 51). Die beiden standen sich erst einmal gegenüber, 2023 an den Australian Open in der Runde der letzten 32. Damals hatte Golubic das Nachsehen.

Für Golubic sind es wichtige Punkte, die sie in Osaka sammelt. Als aktuelle Weltnummer 60 geht es für sie in diesen Wochen darum, nicht aus den Top 100 zu fallen und auch im kommenden Jahr ohne Qualifikationsrunde an den Grand-Slam-Turnieren teilnehmen zu können.