Vom 15.–18. Oktober stehen sich beim Six Kings Slam sechs Schwergewichte des Männertennis gegenüber, obwohl es gar keine ATP-Punkte gibt. Wieso also teilnehmen? Die Antwort: Das liebe Preisgeld, von dem es in Saudi-Arabien so viel gibt wie nirgendwo sonst.

1/5 Am diesjährigen Six Kings Slam winkt dem Sieger das höchste Preisgeld des gesamten Tenniskalenders. Foto: Getty Images

Darum gehts Six Kings Slam lockt mit Rekordpreisgeld

Das Turnier bietet keine ATP-Punkte, aber hohe Antrittsgagen

US Open schütteten 90 Millionen USD Gesamtpreisgeld aus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Saudi-Arabien lässt sich Showspektakel Millionen kosten

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas: Am Six Kings Slam nehmen die Weltrangnummern 1, 2, 3, 4, 5 und 24 teil, wobei Tsitsipas nur deshalb dabei ist, weil Jack Draper (ATP 9) verletzungsbedingt absagen musste.

Dennoch ist das Teilnehmerfeld auch mit einem Spieler ausserhalb der Top 10 enorm stark besetzt. Und das bei einem Turnier, bei dem es keinerlei Punkte für die Weltrangliste oder das Rennen um die ATP-Finals zu holen gibt. Nach der Motivation für die Teilnahme muss allerdings nicht lange gesucht werden, denn es geht um Millionen US-Dollar. Dem Gewinner winkt dabei ein höheres Preisgeld als an irgendeinem anderen Turnier – Grand Slams inbegriffen.

US Open schüttete Rekordpreisgeld aus, hat aber trotzdem das Nachsehen

Im August sorgten die US Open für Aufsehen, als sie das diesjährige Preisgeld bekanntgaben. Insgesamt wurden unglaubliche 90 Millionen US-Dollar fürs gesamte Turnier mit allen Wettbewerben beider Geschlechter ausgeschüttet. Allein die beiden Sieger Aryna Sabalenka und Carlos Alcaraz heimsten je fünf Millionen ein. Einen guten Monat später könnte Letzterer einen noch dickeren Scheck mit nach Hause nehmen.

Turnier Preisgeld für Sieg in $ Preisgeld in CHF Preisgeld total in $ Preisgeld total in CHF US Open 5'000'000 3'990'000 90'000'000 71'760'000 Six Kings Slam 6'000'000 4'780'000 13'500'000 10'760'000

Dem Gewinner des Showevents in Riad winken sagenhafte sechs Millionen USD, wobei der Turniersieg an sich «nur» 4,5 Mio. einbringt. Allerdings erhält jeder der sechs aufschlagenden Spieler eine Antrittsgage von 1,5 Millionen Dollar, das ist mehr als der Halbfinaleinzug an den US Open dieses Jahr einbrachte (1,26 Mio.). Quasi als Kompensation für die Spieler, die sich am Turnier keine ATP-Punkte erspielen können.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Vergleich zu anderen Grand Slams wirkt deren Preisgeld schon fast lächerlich. Bei den Australian Open erhielten die beiden Sieger je 2'240'000 Millionen USD. Bei Roland Garros (2,73 Mio.) und Wimbledon (3,78 Mio.) gabs zwar bereits deutlich mehr, dennoch kommt niemand auch nur in die Nähe des Six Kings Slam.