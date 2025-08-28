Wie jedes Jahr sind die US Open das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Dabei setzen die Organisatoren 2025 mit Blick auf das Preisgeld gänzlich neue Massstäbe. Dieses nähert sich der 100-Millionen-Dollar-Grenze.

1/4 Die US Open 2025 finden vom 24. August bis 7. September statt und schütten so viel Geld aus wie nie zuvor. Foto: AFP

Darum gehts US-Open-Sieger erhalten 5 Millionen Dollar Preisgeld

Auch in den Doppelwettbewerben gibts Millionen zu gewinnen

Gesamtes Preisgeld des Turniers beträgt 90 Millionen US-Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nirgendwo im Tennis gibt es so viel zu verdienen wie in New York. Für die Gewinner der Einzelturniere fällt dieses Jahr ein Preisgeld von fünf Millionen US-Dollar (4,04 Millionen Franken) an. Im Vorjahr waren es noch 3,6 Millionen Dollar. Für alle Runden gebe es einen prozentualen Anstieg der Preisgelder in zweistelliger Höhe, liessen die Veranstalter verlauten.

Preisgeld an den US-Open in Einzelwettbewerben

Ergebnis Preisgeld in $ Preisgeld in € (gerundet) Preisgeld in CHF (gerundet) Sieger 5'000'000 4'290'000 4'040'000 Zweiter 2'500'000 2'150'000 2'020'000 Halbfinalist 1'260'000 1'080'000 1'019'000 Viertelfinalist 660'000 567'000 534'000 Achtelfinal 400'000 343'000 356'000 3. Runde 237'000 203'000 192'000 2. Runde 154'000 132'000 125'000 1. Runde 110'000 94'000 89'000

Bereits für die Qualifikation fürs Hauptfeld (1. Runde) gibts 110'000 US-Dollar (rund 89'000 Franken). Wer in der Quali scheitert, verpasst zwar den ganz grossen Geldregen, erhält aber immerhin einen Teil der acht Millionen, die allein im Qualifikationsturnier vergeben werden. Das sind zehn Prozent mehr als 2024.

Für eine Belohnung im Millionenbereich muss man mindestens ins Halbfinale kommen, wobei im Finale 7,5 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden. Die Beträge in obiger Tabelle gelten sowohl fürs Turnier der Frauen als auch der Männer.

Auch (Mixed-)Doppels wird mit Geld geflutet

Schon in den Mixed-Doppels, die vor dem eigentlichen Turnierstart über die Bühne gingen, wurden die Stars der Tenniswelt mit einem Millionen-Preisgeld gelockt – und erschienen in Scharen. Bencic mit Zverev und Alcaraz mit Raducanu waren nur zwei der äusserst stark besetzten Doppel-Teams, die dieses Jahr am reformierten Wettbewerb teilnahmen. Den Sieg sicherte sich allerdings das erprobte Duo Errani/Vavassori, das nebst dem Titel eine glatte Million US-Dollar als Preisgeld einstrich.

Turnier Preisgeld in $ Preisgeld in CHF (gerundet) Einzel (Männer und Frauen) 31'620'000 25'567'000 Doppel (Männer und Frauen) 4'780'000 3'865'000 Mixed-Doppel 2'360'000 1'908'000 Rollstuhl 1'600'000 1'294'000

Auch im Doppel-Turnier der Männer beziehungsweise der Frauen wird ein Sieg mit einer Million pro Team vergoldet. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rollstuhl stehen Prämien von 1,6 Millionen US-Dollar bereit. Über alle Wettbewerbe verteilt steigt das Preisgeld für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf schwindelerregende 90 Millionen US-Dollar (72,8 Millionen Franken).