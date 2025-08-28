Enttäuschung für Belinda Bencic an den US Open. Die Wimbeldon-Halbfinalistin scheitert in der 2. Runde diskussionslos.

1/4 Enttäuschendes Aus für Belinda Bencic an den US Open in New York. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die US Open sind für Belinda Bencic bereits nach der 2. Runde zu Ende. Die als Nummer 16 gesetzte Ostschweizerin ist beim 3:6, 3:6 gegen die Amerikanerin Ann Li (WTA 58) chancenlos.

Bencic findet gegen die druckvoll, jedoch meist auch inkonstant spielende Li nie ein Mittel und verliert beim achten Mal, bei dem sie in New York die 2. Runde erreicht hat, zum ersten Mal. Nach nur 74 Minuten ist die einseitige Partie zu Ende.

Am Ende stehen bei der 25-jährigen Amerikanerin 23 Winner und nur 15 unerzwungene Fehler zu Buche, bei der drei Jahre älteren Schweizerin ist das Verhältnis mit 10:20 deutlich negativ. Sie schafft es nie, Li aus der Komfortzone zu bringen, beim Versuch, sie zu mehr Laufarbeit zu zwingen, unterlaufen Bencic zu viele Fehler.

Enttäuschende Hartplatz-Saison nach Wimbledon-Coup

Die Niederlage reiht sich in die Reihe enttäuschender Resultate in der nordamerikanischen Hartplatzsaison ein. Nach ihrer brillanten Halbfinalqualifikation in Wimbledon gewann Bencic in Montreal, Cincinnati und am US Open nur insgesamt zwei Matches. Damit rückt die Chance, sich in ihrer insgesamt sehr erfolgreichen Saison nach der Geburt von Tochter Bella gleich auch für die WTA Finals zu qualifizieren, für die Masters-Halbfinalistin von 2019 wieder in die Ferne.

Gegen Li, die in Wimbledon bereits Viktorija Golubic (mit der sie in New York Doppel spielt) zur Verzweiflung getrieben hat, liegt Bencic einzig beim 1:0 im zweiten Satz kurz in Führung. Im ersten Durchgang kann sie auf ein Break zum 2:4 noch reagieren, auf das 3:5 aber nicht mehr. Im zweiten Satz muss sie ihren Aufschlag zum 1:2 und 3:6 abgeben. Symptomatisch für einen schwarzen Abend auf dem Aussenplatz 12 das letzte Game: Mit vier Eigenfehler gibt es die Olympiasiegerin von 2021 zu null ab.

Das Tableau hätte für Bencic durchaus Chancen auf einen weiteren Gang zumindest in die zweite Woche geboten. Li, die im fünfzehnten Anlauf erst zum dritten Mal in der 3. Runde steht, ist dort gegen die australische Qualifikantin Priscilla Hon (WTA 126) klare Favoritin.