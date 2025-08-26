Nach Belinda Bencic und Jérôme Kym schaffen auch Viktorija Golubic und Leandro Riedi denn Sprung in die 2. Runde der US Open. Für beide ist es das erste Mal.

Erlösung für Golubic an den US Open – auch starker Riedi weiter

Der Qualifikant Leandro Riedi (23) erreicht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier die 2. Runde. An den US Open gewinnt die Nummer 435 der Welt sehr überzeugend 6:4, 6:2, 6:3 gegen Pedro Martinez (ATP 66).

Riedi lässt dem Sandplatz-Spezialisten aus Spanien in 2:10 Stunden keine Chance und muss seinen Aufschlag kein einziges Mal abgeben. Er schlägt fünfzehn Asse und zeigt sich mit insgesamt acht abgewehrten Breakchancen gerade in den heiklen Momenten konzentriert und nervenstark.

In der 2. Runde trifft der 23-jährige Zürcher am Donnerstag auf den als Nummer 19 gesetzten Francisco Cerundolo aus Argentinien. In Wimbledon hat sich Leandro Riedi (ATP 435) erstmals überhaupt für ein Grand-Slam-Turnier qualifiziert, aber dann in der 1. Runde verloren. Nun gelingt ihm in New York der nächste grosse Schritt.

US-Open-Erlösung für Golubic

Im achten Anlauf hat es endlich auch für Viktorija Golubic (32) erstmals mit dem Einzug in die 2. US-Open-Runde geklappt. Die Zürcherin kämpft sich gegen Loïs Boisson (WTA 46) – die Französin stand in diesem Jahr überraschend im Halbfinal der French Open – zurück und siegt 3:6, 7:6, 6:2.

Golubic braucht gegen die Französin zwei Sätze, ehe sie ihr erstmals den Aufschlag abnehmen kann. Golubic profitiert auch von den zunehmenden Problemen Boissons, die nach drei Games im 3. Satz sogar den Physio auf den Platz holen lässt.

Am Ende setzt sich die Schweizerin nach 2:15 Stunden durch. In der 2. Runde wartet die als Nummer 18 gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.