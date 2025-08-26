Iga Swiatek steht problemlos in der zweiten Runde der US Open. Die Weltnummer zwei schlägt Herausforderin Emiliana Arango in zwei Sätzen.

1/2 Iga Swiatek hat in der ersten Runde der US-Open keine Probleme. Foto: keystone-sda.ch

Andri Bäggli Redaktion Sport

In der ersten Runde der US Open bekundet Iga Swiatek keine Mühe. Die Polin schlägt die Kolumbianerin Emiliana Arango mit 6:1, 6:2. Die Partie der Weltnummer zwei dauert gerade einmal eine Stunde. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin jagt an der diesjährigen Ausgabe des Turniers ihren zweiten Triumph in den USA. 2022 hat sie ihren ersten Titel am prestigeträchtigen Turnier geholt.

Für Arango ist das Turnier bereits wieder zu Ende. Zu keinem Zeitpunkt der Partie hat sie Swiatek ernsthaft herausfordern können – zu gut hat die Polin gespielt. Als Nächstes trifft Swiatek auf die Holländerin Suzan Lamens. Die Weltnummer 66 hat ihr Startspiel gegen Lokalmatadorin Valeria Glozman ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen.