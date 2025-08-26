DE
Alcaraz verblüfft mit neuer Frisur an US Open
0:42
Erinnert stark an Beckham:Alcaraz verblüfft mit neuer Frisur an US Open

Souveräner Auftaktsieg an US Open
Alcaraz lanciert Jagd nach Nummer 1 mit neuer Frisur

Carlos Alcaraz startet ohne Probleme in die US Open. Er gewinnt seine Auftaktpartie souverän. Und überrascht dabei mit neuer Frisur.
Carlos Alcaraz überrascht mit neuer Frisur.
Foto: IMAGO/Imagn Images
Ramona Bieri und AFP

Mit neuer Frisur und wenig Mühe ist Tennisstar Carlos Alcaraz in seine Titelmission bei den US Open gestartet. Der spanische Weltranglistenzweite besiegt in seinem Auftaktmatch in New York den US-amerikanischen Aufschlagriesen Reilly Opelka mit 6:4, 7:5, 6:4 und präsentiert sich eine Woche nach seinem Triumph beim Masters in Cincinnati in einer guten Form.

Alcaraz peilt in Flushing Meadows seinen sechsten Grand-Slam-Titel an, mit dem Titelgewinn würde er dazu die Spitze der Weltrangliste von seinem Dauerrivalen Jannik Sinner (It) übernehmen. Der Turniersieger von 2022 war im Vorjahr völlig überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden und hat daher kaum Punkte zu verteidigen.

In New York überrascht er am Montag (Ortszeit) mit extrem kurz geschnittenen Haaren. Für seinen Buzz Cut bekommt Alcaraz vom Publikum beim Siegerinterview grossen Jubel. «Ich glaube, sie mögen es», sagt der Spanier mit einem Lachen. Wie ist es zur neuen Frisur gekommen? Noch am Sonntag zeigte sich Alcaraz mit mehr Haaren auf dem Kopf. Golfer Rory McIlroy spricht ihn nach dem Einspielen darauf an. «Ich habe mir gerade einen Haarschnitt verpassen lassen, mit dem ich meine Probleme hatte», klärt Alcaraz auf. «Da musste ich ganz von vorn anfangen.

Mit seinem Auftritt in einer «schwierigen ersten Runde» zeigt sich Alcaraz zufrieden. Der Erfolg des 22-Jährigen gegen Opelka ist nie gefährdet, in den entscheidenden Momenten macht der US-Amerikaner zu viele einfache Fehler. Alcaraz muss nicht an sein Limit gehen und nutzt nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg. In der zweiten Runde trifft er auf den Italiener Mattia Bellucci.

